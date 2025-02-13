Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Удачный разговор". Рютте оценил беседу Путина и Трампа - 13.02.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250213/ryutte-854897028.html
"Удачный разговор". Рютте оценил беседу Путина и Трампа
"Удачный разговор". Рютте оценил беседу Путина и Трампа - 13.02.2025, ПРАЙМ
"Удачный разговор". Рютте оценил беседу Путина и Трампа
Телефонный разговор между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом может быть началом переговорного процесса по Украине. Об этом заявил... | 13.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-13T10:28+0300
2025-02-13T10:28+0300
политика
россия
сша
нато
марк рютте
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/1b/849539949_0:0:3048:1716_1920x0_80_0_0_690afe8075b5c8f4a6294507b21ea3ec.jpg
МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Телефонный разговор между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом может быть началом переговорного процесса по Украине. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте."Это очевидно создает такое впечатление. Это был удачный телефонный разговор. Мы все хотим мира на Украине", - отметил он.Рютте также подчеркнул, что поддерживает мирные переговоры и считает необходимым включение Украины в этот процесс, а также гарантирование прочности будущих соглашений.На встрече глав оборонных ведомств Североатлантического блока в Брюсселе Рютте подчеркнул важность достижения устойчивого мира через мирные переговоры.
https://1prime.ru/20250213/berbok-854895955.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/1b/849539949_317:0:3048:2048_1920x0_80_0_0_d0ab4882f9dc1f834886c3ffec436fa6.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, сша, нато, марк рютте
Политика, РОССИЯ, США, НАТО, Марк Рютте
10:28 13.02.2025
 
"Удачный разговор". Рютте оценил беседу Путина и Трампа

Рютте: беседа Путина и Трампа создает впечатление начала переговоров по Украине

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкСаммит ЕС - АСЕАН в Брюсселе
Саммит ЕС - АСЕАН в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 13.02.2025
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Телефонный разговор между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом может быть началом переговорного процесса по Украине. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.
"Это очевидно создает такое впечатление. Это был удачный телефонный разговор. Мы все хотим мира на Украине", - отметил он.
Рютте также подчеркнул, что поддерживает мирные переговоры и считает необходимым включение Украины в этот процесс, а также гарантирование прочности будущих соглашений.
На встрече глав оборонных ведомств Североатлантического блока в Брюсселе Рютте подчеркнул важность достижения устойчивого мира через мирные переговоры.
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок
Бербок дерзко отреагировала на беседу Путина и Трампа
09:57
 
ПолитикаРОССИЯСШАНАТОМарк Рютте
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала