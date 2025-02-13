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"Удачный разговор". Рютте оценил беседу Путина и Трампа

"Удачный разговор". Рютте оценил беседу Путина и Трампа - 13.02.2025, ПРАЙМ

"Удачный разговор". Рютте оценил беседу Путина и Трампа

Телефонный разговор между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом может быть началом переговорного процесса по Украине. Об этом заявил... | 13.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-13T10:28+0300

2025-02-13T10:28+0300

2025-02-13T10:28+0300

политика

россия

сша

нато

марк рютте

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МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Телефонный разговор между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом может быть началом переговорного процесса по Украине. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте."Это очевидно создает такое впечатление. Это был удачный телефонный разговор. Мы все хотим мира на Украине", - отметил он.Рютте также подчеркнул, что поддерживает мирные переговоры и считает необходимым включение Украины в этот процесс, а также гарантирование прочности будущих соглашений.На встрече глав оборонных ведомств Североатлантического блока в Брюсселе Рютте подчеркнул важность достижения устойчивого мира через мирные переговоры.

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россия, сша, нато, марк рютте