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Правительство РФ предложило кандидатов в наблюдательный совет Сбербанка

Правительство РФ предложило кандидатов в наблюдательный совет Сбербанка - 13.02.2025, ПРАЙМ

Правительство РФ предложило кандидатов в наблюдательный совет Сбербанка

Правительство России предложило избрать в наблюдательный совет Сбербанка в качестве представителей РФ вице-премьера Александра Новака, заместителя руководителя... | 13.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-13T22:53+0300

2025-02-13T22:53+0300

2025-02-13T22:54+0300

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МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Правительство России предложило избрать в наблюдательный совет Сбербанка в качестве представителей РФ вице-премьера Александра Новака, заместителя руководителя администрации президента Максима Орешкина, министра финансов Антона Силуанова и его заместителя Владимира Колычева, соответствующее распоряжение кабмина размещено на сайте официального опубликования правовых актов. "Выдвинуть кандидатов для избрания в качестве представителей Российской Федерации в наблюдательный совет публичного акционерного общества "Сбербанк России" (города Москва) согласно приложению... Орешкин М.С. - заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации, Силуанов А.Г. - министр финансов Российской Федерации, Новак А.В. - заместитель председателя правительства Российской Федерации", - говорится в документе. В список кандидатов также вошел замминистра финансов РФ Владимир Колычев. Орешкин, Силуанов и Колычев значились в списке кандидатов в наблюдательный совеет от РФ в прошлом году. Кроме них, там был вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Таким образом, по итогам годового собрания в этом году Новак может сменить Чернышенко. В июне 2024 года Сбербанк на годовом собрании акционеров переизбрал наблюдательный совет в прежнем составе, в него вошли 14 человек. Сбербанк не публикует официально состав наблюдательного совета, но из материалов к голосованию прошлого года следовало, что тогда в него, помимо Силуанова, его заместителя Колычева, Орешкина и Чернышенко вошли глава банка Герман Греф, его первый заместитель Александр Ведяхин и председатель набсовета Мосбиржи Сергей Швецов. Также в набсовет были утверждены бывший первый зампред ЦБ Геннадий Меликьян, ректор Сколковского института науки и технологий Александр Кулешов, президент НИЦ "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук, президент МФТИ Николай Кудрявцев, ректор Национального исследовательского технологического университета МИСИС Алевтина Черникова, декан экономического факультета МГУ Александр Аузан и профессор кафедры предпринимательского права юридического факультета МГУ Ирина Шиткина.

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правительство рф, кандидаты, сбербанк