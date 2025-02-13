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В Москве сократилось количество ипотечных сделок

В Москве сократилось количество ипотечных сделок - 13.02.2025, ПРАЙМ

В Москве сократилось количество ипотечных сделок

Управление Росреестра по Москве зарегистрировало в январе текущего года почти 7,7 тысячи договоров ипотечного жилищного кредитования, что на 3% меньше, чем в... | 13.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-13T09:33+0300

2025-02-13T09:33+0300

2025-02-13T09:33+0300

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МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Управление Росреестра по Москве зарегистрировало в январе текущего года почти 7,7 тысячи договоров ипотечного жилищного кредитования, что на 3% меньше, чем в январе 2024 года, сообщила пресс-служба управления. "В январе 2025 года зарегистрировано 7 653 договора ипотечного жилищного кредитования на первичном и вторичном рынках недвижимости. Данный показатель на 2,6% уступает числу оформленных кредитных договоров в январе 2024 года (7 854), однако превосходит январь 2023 года на 8,2% (7 071)", - говорится в сообщении. Относительно декабря 2024 года, когда столичный Росреестр зафиксировал 11,2 тысячи ипотек, показатель упал на 31%. Всего в 2024 году по сравнению с предыдущим годом количество ипотечных сделок в Москве сократилось на 11% - до 120,9 тысячи.

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недвижимость, москва, бизнес