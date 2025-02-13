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Легальный рынок серебра в России вырос в 1,5 раза
Легальный рынок серебра в России вырос в 1,5 раза - 13.02.2025, ПРАЙМ
Легальный рынок серебра в России вырос в 1,5 раза
Легальный рынок изделий из серебра в России за последние пять лет вырос более чем в 1,5 раза, несмотря на отмену обязательного клеймения таких изделий, сообщил... | 13.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-13T10:09+0300
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МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Легальный рынок изделий из серебра в России за последние пять лет вырос более чем в 1,5 раза, несмотря на отмену обязательного клеймения таких изделий, сообщил в интервью РИА Новости глава ведомства Юрий Зубарев. "В 2020 году отменили обязательное клеймение для отечественных серебряных изделий, оставили только для импорта. Объем клеймения пошел на спад, и с 30 миллионов он упал до 16 миллионов, из которых 10-12 миллионов составлял импорт", - сказал Зубарев. При этом он напомнил, что одновременно в России заработала государственная система ГИИС ДМДК, которая обеспечивает полную прослеживаемость изделий из драгоценных металлов и камней на российском рынке. Без регистрации в этой системе изделие не может попасть в легальную продажу. "Когда мы посчитали объем изделий, зарегистрированных в ГИИС, то их оказалось более 50 миллионов. То есть до внедрения информационной системы было 30 миллионов, а с ней стало 50. Разница – и есть реальный объем легализации рынка", – сообщил Зубарев. Вместе с тем он признал, что качество серебряных изделий без клейма сейчас не гарантировано. "Примеси могут быть, но с учетом того, что по серебру риски ниже, мы посчитали возможным пойти навстречу производителям. Считаем, что ущерба покупателю большого не будет", – сказал он. "Наша задача - информировать покупателя, чтобы у него было осознанное решение по покупке изделия с клеймом или без клейма. Но цена и драматичность ошибки в случае с изделием из серебра не так высока – цены здесь низкие. Изделия из олова или латуни сейчас конкурируют по цене и иногда бывают даже дороже", - отметил Зубарев. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.
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бизнес, серебро
Легальный рынок серебра в России вырос в 1,5 раза
Пробирная палата отметила рост легального рынка серебра в России в 1,5 раза
МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Легальный рынок изделий из серебра в России за последние пять лет вырос более чем в 1,5 раза, несмотря на отмену обязательного клеймения таких изделий, сообщил в интервью РИА Новости глава ведомства Юрий Зубарев.
"В 2020 году отменили обязательное клеймение для отечественных серебряных изделий, оставили только для импорта. Объем клеймения пошел на спад, и с 30 миллионов он упал до 16 миллионов, из которых 10-12 миллионов составлял импорт", - сказал Зубарев.
При этом он напомнил, что одновременно в России заработала государственная система ГИИС ДМДК, которая обеспечивает полную прослеживаемость изделий из драгоценных металлов и камней на российском рынке. Без регистрации в этой системе изделие не может попасть в легальную продажу.
"Когда мы посчитали объем изделий, зарегистрированных в ГИИС, то их оказалось более 50 миллионов. То есть до внедрения информационной системы было 30 миллионов, а с ней стало 50. Разница – и есть реальный объем легализации рынка", – сообщил Зубарев.
Вместе с тем он признал, что качество серебряных изделий без клейма сейчас не гарантировано. "Примеси могут быть, но с учетом того, что по серебру риски ниже, мы посчитали возможным пойти навстречу производителям. Считаем, что ущерба покупателю большого не будет", – сказал он.
"Наша задача - информировать покупателя, чтобы у него было осознанное решение по покупке изделия с клеймом или без клейма. Но цена и драматичность ошибки в случае с изделием из серебра не так высока – цены здесь низкие. Изделия из олова или латуни сейчас конкурируют по цене и иногда бывают даже дороже", - отметил Зубарев.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.
Стоимость серебра поднялась до максимума с декабря 2012 года