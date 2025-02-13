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СМИ: союзников США в Европе не уведомили о разговоре Трампа и Путина
СМИ: союзников США в Европе не уведомили о разговоре Трампа и Путина - 13.02.2025, ПРАЙМ
СМИ: союзников США в Европе не уведомили о разговоре Трампа и Путина
Ключевых союзников США в Европе предварительно не уведомили о телефонном разговоре американского президента Дональда Трампа и российского лидера Владимира... | 13.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-13T05:49+0300
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МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Ключевых союзников США в Европе предварительно не уведомили о телефонном разговоре американского президента Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина, передает агентство Блумберг со ссылкой на двух европейских чиновников.
В среду Трамп и Путин провели продолжительный телефонный разговор, в ходе которого договорились о немедленном начале переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Трамп отметил, что обсудил с Путиным необходимость прекращения боевых действий и позднее проинформировал о состоявшейся беседе Владимира Зеленского.
"Европейские чиновники были ошеломлены разговора Трампа с Путиным - значительным дипломатическим шагом, о котором ключевых союзников не уведомили", - передает агентство.
Как отмечается в материале, еще один европейский сторонник Украины назвал действия Трампа "предательством", выразив мнение, что США якобы "уступают" ключевым требованиям России еще до начала переговоров.
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Экономика, Мировая экономика, США, УКРАИНА, МОСКВА, Дональд Трамп, Владимир Путин, Владимир Зеленский
СМИ: союзников США в Европе не уведомили о разговоре Трампа и Путина
Блумберг: союзников США в Европе не уведомили о телефонном разговоре Трампа и Путина
МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Ключевых союзников США в Европе предварительно не уведомили о телефонном разговоре американского президента Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина, передает агентство Блумберг со ссылкой на двух европейских чиновников.
В среду Трамп и Путин провели продолжительный телефонный разговор, в ходе которого договорились о немедленном начале переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Трамп отметил, что обсудил с Путиным необходимость прекращения боевых действий и позднее проинформировал о состоявшейся беседе Владимира Зеленского.
"Европейские чиновники были ошеломлены разговора Трампа с Путиным - значительным дипломатическим шагом, о котором ключевых союзников не уведомили", - передает агентство.
Как отмечается в материале, еще один европейский сторонник Украины назвал действия Трампа "предательством", выразив мнение, что США якобы "уступают" ключевым требованиям России еще до начала переговоров.