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Киев озвучит решение по сделке с США по ископаемым в Мюнхене, пишут СМИ

Киев озвучит решение по сделке с США по ископаемым в Мюнхене, пишут СМИ - 13.02.2025, ПРАЙМ

Киев озвучит решение по сделке с США по ископаемым в Мюнхене, пишут СМИ

Киев анализирует драфт соглашения с США по редкоземельным ископаемым, ответ планирует предоставить в Мюнхене на встрече с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом,... | 13.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-13T16:31+0300

2025-02-13T16:31+0300

2025-02-13T16:31+0300

экономика

мюнхен

киев

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МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Киев анализирует драфт соглашения с США по редкоземельным ископаемым, ответ планирует предоставить в Мюнхене на встрече с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, сообщил в четверг украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на источник в офисе Владимира Зеленского. "Украинская сторона сейчас анализирует драфт финансового соглашения с США относительно редкоземельных полезных ископаемых. Ответ планируют предоставить в Мюнхене на этапе встречи с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте телеканала. По информации источника "Общественного", предложение обсуждалось с министром финансов США. "Готовимся сделать все максимально эффективно, чтобы дать как можно больше пользы Украине и Америке и сделать это успехом. Сам президент Трамп не обращался (с предложением - ред.) подписать это соглашение... Президент Трамп все воспринял в разговоре (с Зеленским – ред.) положительно", - приводит слова источника в офисе Зеленского "Общественное". По информации телеканала CNN, Владимир Зеленский не подписал финансовое соглашение, переданное главой минфина США Скоттом Бессентом. При этом не уточняется, какого рода соглашения было привезено Бессентом. "Ему (Зеленскому - ред. ) представили ...преимущественно финансовое соглашение, переданное Бессентом, американским миллиардером, которое он не подписал", - отмечает телеканал. В Мюнхене 14-16 февраля пройдет 61-я конференция по безопасности, в рамках которой высокопоставленные государственные деятели из разных стран обсудят актуальные вызовы и проблемы в области внешней политики, в том числе украинский и ближневосточный конфликты. В качестве посетителей форума ожидаются Зеленский, что было подтверждено со стороны Киева, и спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог. Также в рамках конференции состоится встреча глав МИД G7. Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Соединенные Штаты ожидают от Украины предоставления гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на оказываемую Вашингтоном финансовую и военную помощь. В свою очередь газета Financial Times со ссылкой на источник, близкий к Владимиру Зеленскому, сообщала, что в Киеве допустили передачу США редкоземельных металлов в обмен на оказываемую помощь, указав на то, что заявление Трампа совпадает с положениями так называемого "плана" Зеленского. Сам же Зеленский в интервью агентству Рейтер заявил о готовности предоставить США возможность инвестировать в добычу и заниматься совместной разработкой полезных ископаемых Украины.

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мюнхен

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