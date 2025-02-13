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Автопроизводители Германии продолжают сокращать рабочие места, пишут СМИ - 13.02.2025, ПРАЙМ
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Автопроизводители Германии продолжают сокращать рабочие места, пишут СМИ
Автопроизводители Германии продолжают сокращать рабочие места, пишут СМИ - 13.02.2025, ПРАЙМ
Автопроизводители Германии продолжают сокращать рабочие места, пишут СМИ
Немецкий производитель автомобилей Porsche сократит порядка 1,9 тысячи рабочих мест к 2029 году, сообщила газета Stuttgarter Zeitung. | 13.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-13T19:47+0300
2025-02-13T19:49+0300
экономика
porsche
сокращение сотрудников
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МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Немецкий производитель автомобилей Porsche сократит порядка 1,9 тысячи рабочих мест к 2029 году, сообщила газета Stuttgarter Zeitung. "Porsche AG сокращает около 1 900 рабочих мест. Это касается локаций в Цуффенхаузене (районе Штутгарта - ред.) и коммуне Вайсах. Как сообщили нашей газете директор по персоналу Андреас Хаффнер и председатель производственного совета Харальд Бук, сокращения рабочих мест планируется завершить к 2029 году", - пишет Stuttgarter Zeitung. При этом подчеркивается, что у сотрудников Porsche имеется гарантия занятости до 2030 года, поэтому компания будет делать ставку на добровольное завершение трудовых отношений. Данные меры экономии добавятся к уже существующим: так, Porsche не продлевает истекающие срочные контракты. В качестве причин экономических трудностей у Porsche указываются гораздо более медленный рост спроса на электромобили, чем ожидалось ранее, а также падение продаж на ключевом китайском рынке. В прошлом году стало известно о планах сокращения производства и сотрудников автоконцерном Volkswagen, частью которого является и Porsche. Данные планы спровоцировали забастовки сотрудников Volkswagen, что в итоге вынудило концерн пойти на соглашение с профсоюзами, в рамках которого компания пообещала не сокращать сотрудников и не закрывать предприятия.
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porsche, сокращение сотрудников
Экономика, Porsche, сокращение сотрудников
19:47 13.02.2025 (обновлено: 19:49 13.02.2025)
 
Автопроизводители Германии продолжают сокращать рабочие места, пишут СМИ

SZ: автомобилестроитель ФРГ Porsche сократит 1,9 тыс рабочих мест до 2029 года

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкPorsche
Porsche - ПРАЙМ, 1920, 13.02.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Немецкий производитель автомобилей Porsche сократит порядка 1,9 тысячи рабочих мест к 2029 году, сообщила газета Stuttgarter Zeitung.
"Porsche AG сокращает около 1 900 рабочих мест. Это касается локаций в Цуффенхаузене (районе Штутгарта - ред.) и коммуне Вайсах. Как сообщили нашей газете директор по персоналу Андреас Хаффнер и председатель производственного совета Харальд Бук, сокращения рабочих мест планируется завершить к 2029 году", - пишет Stuttgarter Zeitung.
При этом подчеркивается, что у сотрудников Porsche имеется гарантия занятости до 2030 года, поэтому компания будет делать ставку на добровольное завершение трудовых отношений.
Данные меры экономии добавятся к уже существующим: так, Porsche не продлевает истекающие срочные контракты.
Завод по сборке автомобилей Фольксваген, Германия - ПРАЙМ, 1920, 20.12.2024
Volkswagen, вопреки сообщению профсоюза IG Metall, заявил о сокращениях
20 декабря 2024, 22:15
В качестве причин экономических трудностей у Porsche указываются гораздо более медленный рост спроса на электромобили, чем ожидалось ранее, а также падение продаж на ключевом китайском рынке.
В прошлом году стало известно о планах сокращения производства и сотрудников автоконцерном Volkswagen, частью которого является и Porsche. Данные планы спровоцировали забастовки сотрудников Volkswagen, что в итоге вынудило концерн пойти на соглашение с профсоюзами, в рамках которого компания пообещала не сокращать сотрудников и не закрывать предприятия.
 
ЭкономикаPorscheсокращение сотрудников
 
 
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