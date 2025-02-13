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Суд заменил "Открытие" на БМ-Банк в деле по иску к "Русснефти"

Суд заменил "Открытие" на БМ-Банк в деле по иску к "Русснефти" - 13.02.2025, ПРАЙМ

Суд заменил "Открытие" на БМ-Банк в деле по иску к "Русснефти"

Арбитражный суд Москвы произвел процессуальную замену истца с банка "Открытие" на БМ-Банк (оба входят в группу ВТБ) в деле по иску о взыскании 4,9 миллиарда... | 13.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-13T09:59+0300

2025-02-13T09:59+0300

2025-02-13T09:59+0300

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МОСКВА, 13 фев – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы произвел процессуальную замену истца с банка "Открытие" на БМ-Банк (оба входят в группу ВТБ) в деле по иску о взыскании 4,9 миллиарда рублей с ПАО "Нефтегазовая компания "Русснефть", передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Суд удовлетворил соответствующее ходатайство БМ-Банка. Слушания отложены на месяц, чтобы новый истец мог ознакомиться с материалами дела. "Открытие" предъявило этот иск в сентябре 2024 года, основания исковых требований в опубликованных материалах суда не указаны. Как ранее пояснил представитель "Русснефти", из иска усматривается, "будто "Русснефть" выдавала некое обязательство по поводу исполнения ирландской компанией Khepri Finance как основным должником своего денежного обязательства" перед банком "Открытие". Khepri Finance привлечена к делу третьим лицом, как и ее конкурсный управляющий в российском деле о ее банкротстве. До этого в пресс-службе суда сообщили РИА Новости, что "истец просит взыскать с ответчика задолженность по договору уступки прав (требований)". Арбитражный суд Москвы в 2022 году по иску "Открытия" взыскал с Khepri Finance более 9,4 миллиарда рублей долга по восьми договорам цессии и одному договору купли-продажи инвестиционных паев кредитного закрытого паевого инвестфонда "Инвестиционный портфель" под управлением ЗАО "Управляющая компания "СМ.арт". Договоры цессии с Khepri Finance напрямую и с ней же через компанию Grengam Finance Limited заключал в 2012-2014 годах МДМ-банк, правопреемником которого сейчас выступает банк "Открытие". Обязательств оплаты договоров цессии и купли-продажи паев Khepri Finance не исполнила. В сентябре 2022 года "Открытие" и ирландская компания подписали акты сверки взаимных расчетов, которыми Khepri Finance подтвердила наличие долга, но так его и не погасила. Тогда банк обратился с иском, который суд в Москве полностью удовлетворил. В августе арбитражный суд Москвы по заявлению "Открытия" открыл процедуру банкротства имущественной массы Khepri Finance, признав более 9,4 миллиарда рублей ее долга перед банком. МДМ-банк объединился в 2016 году с Бинбанком под брендом последнего. Банк России в 2017 году взял "Открытие" и Бинбанк на санацию и в 2019 году их объединил. В конце 2022 года Банк России продал 100% акций банка "Открытие банку ВТБ за 340 миллиардов рублей. ВТБ сообщал о намерении присоединить "Открытие" к БМ-Банку. "Русснефть" входит в число крупнейших компаний по объемам добычи нефти в России. Ее активы сосредоточены в ключевых нефтегазоносных районах страны (Западной Сибири, Волго-Уральском регионе и Центральной Сибири).

https://1prime.ru/20250212/sud-854875767.html

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