https://1prime.ru/20250213/sud-854903202.html

Суд взыщет с "Лайон Коммьюникейшнз" долг в пользу "дочки" Google

Суд взыщет с "Лайон Коммьюникейшнз" долг в пользу "дочки" Google - 13.02.2025, ПРАЙМ

Суд взыщет с "Лайон Коммьюникейшнз" долг в пользу "дочки" Google

Арбитражный суд Московского округа оставил в силе постановление Девятого арбитражного апелляционного суда, который по иску признанного банкротом ООО "Гугл",... | 13.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-13T13:51+0300

2025-02-13T13:51+0300

2025-02-13T13:51+0300

гугл

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технологии

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МОСКВА, 13 фев – ПРАЙМ. Арбитражный суд Московского округа оставил в силе постановление Девятого арбитражного апелляционного суда, который по иску признанного банкротом ООО "Гугл", российского подразделения Google, в лице конкурсного управляющего Валерия Таляровского взыскал с рекламного агентства "Лайон Коммьюникейшнз" около 677 миллионов рублей. Как следует из опубликованной в четверг резолютивной части постановления суда, окружной суд отклонил кассационную жалобу ответчика на вынесенный в ноябре судебный акт нижестоящей инстанции. Апелляционный суд в результате рассмотрения жалоб истца и ответчика на принятое в августе решение арбитражного суда Москвы отменил его и принял новый судебный акт, взыскав с ответчика более 376 миллионов рублей долга и более 300 миллионов рублей пени. Суд первой инстанции ранее удовлетворил иск частично. "Дочка" Google тогда требовала взыскать с ответчика более 643 миллионов рублей, в том числе более 376 миллионов основного долга. Судом же было взыскано около 303 миллионов рублей долга по договорам оказания рекламных услуг и около 197 миллионов неустойки за несвоевременную оплату. Суд первой инстанции согласился с ответчиком, что не доказано оказание услуг почти на 74 миллиона рублей, а также снизил договорную неустойку. Ранее в этом деле суд принимал обеспечительные меры в виде ареста денежных средств на счетах ООО "Лайон Коммьюникейшнз" в пределах суммы иска. Как в июне сообщил суду ответчик, в результате приставами были арестованы деньги на нескольких его счетах в Райффайзенбанке и Росбанке в объеме свыше 1,9 миллиарда рублей. После того как рекламное агентство внесло на депозит суда встречное обеспечение на сумму более 643 миллионов рублей, суд обеспечительные меры отменил. Арбитражный суд Москвы в октябре 2023 года признал ООО "Гугл" банкротом и открыл в компании конкурсное производство. Начальную процедуру банкротства – наблюдение – в ООО "Гугл" ввел в ноябре 2022 года Девятый арбитражный апелляционный суд по собственному заявлению компании. Таляровский в октябре прошлого года сообщил РИА Новости, что в реестр требований кредиторов ООО "Гугл" включены требования более 1200 кредиторов в общем размере более 23,3 миллиарда рублей.

https://1prime.ru/20250131/google-854596046.html

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гугл, бизнес, технологии