https://1prime.ru/20250213/tankery-854913627.html
Путин поручил проверить состояние танкеров и повысить их безопасность
Путин поручил проверить состояние танкеров и повысить их безопасность - 13.02.2025, ПРАЙМ
Путин поручил проверить состояние танкеров и повысить их безопасность
Президент России Владимир Путин поручил до 1 июня провести проверку состояния судов танкерного флота, принять меры, направленные на повышение их безопасности,... | 13.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-13T20:59+0300
2025-02-13T20:59+0300
2025-02-13T20:59+0300
экономика
владимир путин
танкерный флот
проверка
безопасность
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МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил до 1 июня провести проверку состояния судов танкерного флота, принять меры, направленные на повышение их безопасности, следует из перечня поручений по итогам совещания с членами правительства, опубликованного на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации при участии Генеральной прокуратуры Российской Федерации... провести проверку технического состояния судов танкерного флота, принять меры, направленные на повышение их безопасности, и при необходимости представить предложения по усилению контроля за техническим состоянием таких судов и осуществлением транспортировки морскими и речными судами, хранения и перевалки на них нефти и нефтепродуктов... Срок – 1 июня 2025 года", - говорится в сообщении.
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владимир путин, танкерный флот, проверка, безопасность
Экономика, Владимир Путин, танкерный флот, проверка, безопасность
Путин поручил проверить состояние танкеров и повысить их безопасность
Кремль: Путин поручил провести проверку состояния судов танкерного флота
МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил до 1 июня провести проверку состояния судов танкерного флота, принять меры, направленные на повышение их безопасности, следует из перечня поручений по итогам совещания с членами правительства, опубликованного на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации при участии Генеральной прокуратуры Российской Федерации... провести проверку технического состояния судов танкерного флота, принять меры, направленные на повышение их безопасности, и при необходимости представить предложения по усилению контроля за техническим состоянием таких судов и осуществлением транспортировки морскими и речными судами, хранения и перевалки на них нефти и нефтепродуктов... Срок – 1 июня 2025 года", - говорится в сообщении.
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