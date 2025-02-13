Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин поручил проверить состояние танкеров и повысить их безопасность - 13.02.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250213/tankery-854913627.html
Путин поручил проверить состояние танкеров и повысить их безопасность
Путин поручил проверить состояние танкеров и повысить их безопасность - 13.02.2025, ПРАЙМ
Путин поручил проверить состояние танкеров и повысить их безопасность
Президент России Владимир Путин поручил до 1 июня провести проверку состояния судов танкерного флота, принять меры, направленные на повышение их безопасности,... | 13.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-13T20:59+0300
2025-02-13T20:59+0300
экономика
владимир путин
танкерный флот
проверка
безопасность
https://cdnn.1prime.ru/img/82100/46/821004618_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_9b8ae7641d2176b32d8b4f1a00b3c16b.jpg
МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил до 1 июня провести проверку состояния судов танкерного флота, принять меры, направленные на повышение их безопасности, следует из перечня поручений по итогам совещания с членами правительства, опубликованного на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации при участии Генеральной прокуратуры Российской Федерации... провести проверку технического состояния судов танкерного флота, принять меры, направленные на повышение их безопасности, и при необходимости представить предложения по усилению контроля за техническим состоянием таких судов и осуществлением транспортировки морскими и речными судами, хранения и перевалки на них нефти и нефтепродуктов... Срок – 1 июня 2025 года", - говорится в сообщении.
https://1prime.ru/20250205/spg-854699067.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82100/46/821004618_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_5264bd45c2dc532e42559c0d15b7ccf1.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
владимир путин, танкерный флот, проверка, безопасность
Экономика, Владимир Путин, танкерный флот, проверка, безопасность
20:59 13.02.2025
 
Путин поручил проверить состояние танкеров и повысить их безопасность

Кремль: Путин поручил провести проверку состояния судов танкерного флота

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкНефтеналивной танкер
Нефтеналивной танкер - ПРАЙМ, 1920, 13.02.2025
© РИА Новости . Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил до 1 июня провести проверку состояния судов танкерного флота, принять меры, направленные на повышение их безопасности, следует из перечня поручений по итогам совещания с членами правительства, опубликованного на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации при участии Генеральной прокуратуры Российской Федерации... провести проверку технического состояния судов танкерного флота, принять меры, направленные на повышение их безопасности, и при необходимости представить предложения по усилению контроля за техническим состоянием таких судов и осуществлением транспортировки морскими и речными судами, хранения и перевалки на них нефти и нефтепродуктов... Срок – 1 июня 2025 года", - говорится в сообщении.
Танкер СПГ - ПРАЙМ, 1920, 05.02.2025
В Equinor рекомендовали Европе нарастить флот СПГ-танкеров
5 февраля, 17:28
 
ЭкономикаВладимир Путинтанкерный флотпроверкабезопасность
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала