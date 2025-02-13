https://1prime.ru/20250213/tankery-854913627.html

Путин поручил проверить состояние танкеров и повысить их безопасность

Путин поручил проверить состояние танкеров и повысить их безопасность - 13.02.2025, ПРАЙМ

Путин поручил проверить состояние танкеров и повысить их безопасность

Президент России Владимир Путин поручил до 1 июня провести проверку состояния судов танкерного флота, принять меры, направленные на повышение их безопасности,... | 13.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-13T20:59+0300

2025-02-13T20:59+0300

2025-02-13T20:59+0300

экономика

владимир путин

танкерный флот

проверка

безопасность

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МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил до 1 июня провести проверку состояния судов танкерного флота, принять меры, направленные на повышение их безопасности, следует из перечня поручений по итогам совещания с членами правительства, опубликованного на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации при участии Генеральной прокуратуры Российской Федерации... провести проверку технического состояния судов танкерного флота, принять меры, направленные на повышение их безопасности, и при необходимости представить предложения по усилению контроля за техническим состоянием таких судов и осуществлением транспортировки морскими и речными судами, хранения и перевалки на них нефти и нефтепродуктов... Срок – 1 июня 2025 года", - говорится в сообщении.

https://1prime.ru/20250205/spg-854699067.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

владимир путин, танкерный флот, проверка, безопасность