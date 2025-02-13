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Толерантность работодателей к татуировкам находится на максимуме с 2013 г - 13.02.2025, ПРАЙМ
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Толерантность работодателей к татуировкам находится на максимуме с 2013 г
Толерантность работодателей к татуировкам находится на максимуме с 2013 г - 13.02.2025, ПРАЙМ
Толерантность работодателей к татуировкам находится на максимуме с 2013 г
Толерантность российских работодателей к татуировкам находится на максимуме с 2013 года: специалисты по трудоустройству все реже отказывают соискателям,... | 13.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-13T03:18+0300
2025-02-13T03:18+0300
бизнес
общество
экономика
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МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Толерантность российских работодателей к татуировкам находится на максимуме с 2013 года: специалисты по трудоустройству все реже отказывают соискателям, решившим таким образом украсить свое тело, говорится в исследовании сервиса SuperJob для РИА Новости. "Четверо из 100 рекрутеров признались, что в их практике были случаи, когда татуировки становились реальной причиной отказа в трудоустройстве. Необходимо отметить, что толерантность к татуировкам возросла: число рекрутеров, отказывавших кандидатам из-за наличия перманентных рисунков на теле, сегодня минимально", - показал опрос, проведенный в феврале этого года. При этом 92% опрошенных менеджеров по персоналу заявили, что случаев, когда они отказали кандидату из-за наличия татуировок на теле, в их практике не было. Сейчас этот показатель находится на максимуме с аналогичного опроса 2013 года. Отношение к татуировкам в российском обществе остается неоднозначным, добавляют авторы исследования. Согласно опросам, 23% экономически активного населения относятся к ним положительно, а 44% — отрицательно. При этом каждый третий респондент затруднился дать однозначную оценку. Только 10% опрошенных выразили желание сделать татуировку. Среди тех, кто уже имеет тату, этот показатель значительно выше — 49%. Женщины относятся к татуировкам более благосклонно, чем мужчины. Чем старше респонденты, тем меньше симпатии они испытывают к татуировкам и реже рассматривают возможность сделать их. В исследовании сервиса приняли участие 500 менеджеров по подбору персонала из всех округов страны, данные о погрешности не приводятся.
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192
40
192
40
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192
40
192
40
бизнес, общество
Бизнес, Общество , Экономика
03:18 13.02.2025
 
Толерантность работодателей к татуировкам находится на максимуме с 2013 г

SuperJob: толерантность работодателей к татуировкам находится на максимуме с 2013 года

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МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Толерантность российских работодателей к татуировкам находится на максимуме с 2013 года: специалисты по трудоустройству все реже отказывают соискателям, решившим таким образом украсить свое тело, говорится в исследовании сервиса SuperJob для РИА Новости.
"Четверо из 100 рекрутеров признались, что в их практике были случаи, когда татуировки становились реальной причиной отказа в трудоустройстве. Необходимо отметить, что толерантность к татуировкам возросла: число рекрутеров, отказывавших кандидатам из-за наличия перманентных рисунков на теле, сегодня минимально", - показал опрос, проведенный в феврале этого года.
При этом 92% опрошенных менеджеров по персоналу заявили, что случаев, когда они отказали кандидату из-за наличия татуировок на теле, в их практике не было. Сейчас этот показатель находится на максимуме с аналогичного опроса 2013 года.
Отношение к татуировкам в российском обществе остается неоднозначным, добавляют авторы исследования. Согласно опросам, 23% экономически активного населения относятся к ним положительно, а 44% — отрицательно. При этом каждый третий респондент затруднился дать однозначную оценку. Только 10% опрошенных выразили желание сделать татуировку. Среди тех, кто уже имеет тату, этот показатель значительно выше — 49%.
Женщины относятся к татуировкам более благосклонно, чем мужчины. Чем старше респонденты, тем меньше симпатии они испытывают к татуировкам и реже рассматривают возможность сделать их.
В исследовании сервиса приняли участие 500 менеджеров по подбору персонала из всех округов страны, данные о погрешности не приводятся.
 
ЭкономикаБизнесОбщество
 
 
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