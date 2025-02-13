https://1prime.ru/20250213/torgovlya-854907835.html

Профицит внешней торговли России товарами снизился в январе

Профицит внешней торговли России товарами снизился в январе - 13.02.2025, ПРАЙМ

Профицит внешней торговли России товарами снизился в январе

Положительное сальдо внешней торговли России товарами в январе 2025 года уменьшилось на 37,5% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее и составило 4,5... | 13.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-13T16:22+0300

2025-02-13T16:22+0300

2025-02-13T16:22+0300

банк россии

торговля

https://cdnn.1prime.ru/img/84074/22/840742248_0:344:3031:2048_1920x0_80_0_0_a68b80c621587c4605a8e25b8b513ff6.jpg

МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Положительное сальдо внешней торговли России товарами в январе 2025 года уменьшилось на 37,5% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее и составило 4,5 миллиарда долларов, следует из материалов ЦБ РФ. "Профицит баланса внешней торговли товарами составил 4,5 миллиарда долларов США (5,6 миллиарда долларов США в декабре 2024 года)", - сообщил регулятор.

https://1prime.ru/20240516/torgovlya-848245637.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

торговля