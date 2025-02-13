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Профицит внешней торговли России товарами снизился в январе
Профицит внешней торговли России товарами снизился в январе - 13.02.2025, ПРАЙМ
Профицит внешней торговли России товарами снизился в январе
Положительное сальдо внешней торговли России товарами в январе 2025 года уменьшилось на 37,5% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее и составило 4,5... | 13.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-13T16:22+0300
2025-02-13T16:22+0300
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торговля
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МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Положительное сальдо внешней торговли России товарами в январе 2025 года уменьшилось на 37,5% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее и составило 4,5 миллиарда долларов, следует из материалов ЦБ РФ. "Профицит баланса внешней торговли товарами составил 4,5 миллиарда долларов США (5,6 миллиарда долларов США в декабре 2024 года)", - сообщил регулятор.
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торговля
Профицит внешней торговли России товарами снизился в январе
ЦБ: профицит внешней торговли РФ товарами снизился 4,5 миллиарда долларов
МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Положительное сальдо внешней торговли России товарами в январе 2025 года уменьшилось на 37,5% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее и составило 4,5 миллиарда долларов, следует из материалов ЦБ РФ.
"Профицит баланса внешней торговли товарами составил 4,5 миллиарда долларов США (5,6 миллиарда долларов США в декабре 2024 года)", - сообщил регулятор.
Профицит внешней торговли России товарами вырос в апреле