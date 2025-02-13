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Трамп призвал провести выборы на Украине
Трамп призвал провести выборы на Украине - 13.02.2025, ПРАЙМ
Трамп призвал провести выборы на Украине
Добавлен бэкграунд (2-й абзац) | 13.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-13T01:02+0300
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Добавлен бэкграунд (2-й абзац)
ВАШИНГТОН, 13 фев - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что на Украине нужно проводить выборы руководства.
Ранее Трамп заявил, что услышал от своего российского коллеги Владимира Путина о необходимости разрешения ситуации на Украине на постоянной основе.
"Когда-нибудь надо проводить выборы", - сказал Трамп в Белом доме.
На вопрос о том, не считает ли Трамп, что исключает Владимира Зеленского из своих усилий по урегулированию на Украине, президент США ответил отрицательно.
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общество , украина, сша, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский
Экономика, Общество , УКРАИНА, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Владимир Зеленский
Трамп призвал провести выборы на Украине
Трамп заявил, что на Украине нужно проводить выборы руководства
Добавлен бэкграунд (2-й абзац)
ВАШИНГТОН, 13 фев - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что на Украине нужно проводить выборы руководства.
Ранее Трамп заявил, что услышал от своего российского коллеги Владимира Путина о необходимости разрешения ситуации на Украине на постоянной основе.
"Когда-нибудь надо проводить выборы", - сказал Трамп в Белом доме.
На вопрос о том, не считает ли Трамп, что исключает Владимира Зеленского из своих усилий по урегулированию на Украине, президент США ответил отрицательно.