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Трамп призвал провести выборы на Украине

Трамп призвал провести выборы на Украине - 13.02.2025, ПРАЙМ

Трамп призвал провести выборы на Украине

Добавлен бэкграунд (2-й абзац) | 13.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-13T01:02+0300

2025-02-13T01:02+0300

2025-02-13T01:02+0300

экономика

общество

украина

сша

дональд трамп

владимир путин

владимир зеленский

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Добавлен бэкграунд (2-й абзац) ВАШИНГТОН, 13 фев - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что на Украине нужно проводить выборы руководства. Ранее Трамп заявил, что услышал от своего российского коллеги Владимира Путина о необходимости разрешения ситуации на Украине на постоянной основе. "Когда-нибудь надо проводить выборы", - сказал Трамп в Белом доме. На вопрос о том, не считает ли Трамп, что исключает Владимира Зеленского из своих усилий по урегулированию на Украине, президент США ответил отрицательно.

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общество , украина, сша, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский