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Трамп призвал провести выборы на Украине - 13.02.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Трамп призвал провести выборы на Украине
Трамп призвал провести выборы на Украине - 13.02.2025, ПРАЙМ
Трамп призвал провести выборы на Украине
Добавлен бэкграунд (2-й абзац) | 13.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-13T01:02+0300
2025-02-13T01:02+0300
экономика
общество
украина
сша
дональд трамп
владимир путин
владимир зеленский
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Добавлен бэкграунд (2-й абзац) ВАШИНГТОН, 13 фев - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что на Украине нужно проводить выборы руководства. Ранее Трамп заявил, что услышал от своего российского коллеги Владимира Путина о необходимости разрешения ситуации на Украине на постоянной основе. "Когда-нибудь надо проводить выборы", - сказал Трамп в Белом доме. На вопрос о том, не считает ли Трамп, что исключает Владимира Зеленского из своих усилий по урегулированию на Украине, президент США ответил отрицательно.  
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40
192
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общество , украина, сша, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский
Экономика, Общество , УКРАИНА, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Владимир Зеленский
01:02 13.02.2025
 
Трамп призвал провести выборы на Украине

Трамп заявил, что на Украине нужно проводить выборы руководства

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Добавлен бэкграунд (2-й абзац)
ВАШИНГТОН, 13 фев - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что на Украине нужно проводить выборы руководства.
Ранее Трамп заявил, что услышал от своего российского коллеги Владимира Путина о необходимости разрешения ситуации на Украине на постоянной основе.
"Когда-нибудь надо проводить выборы", - сказал Трамп в Белом доме.
На вопрос о том, не считает ли Трамп, что исключает Владимира Зеленского из своих усилий по урегулированию на Украине, президент США ответил отрицательно.
 
 
ЭкономикаОбществоУКРАИНАСШАДональд ТрампВладимир ПутинВладимир Зеленский
 
 
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