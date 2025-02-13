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Nikkei: Трамп развернулся к прямым переговорам с Россией

Nikkei: Трамп развернулся к прямым переговорам с Россией - 13.02.2025, ПРАЙМ

Nikkei: Трамп развернулся к прямым переговорам с Россией

Авторитетная деловая газета Nikkei в статье под заголовком "Трамп развернулся к прямым переговорам с Россией. Удар по Украине" анализирует состоявшийся в среду... | 13.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-13T07:14+0300

2025-02-13T07:14+0300

2025-02-13T07:14+0300

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ТОКИО, 13 фев – ПРАЙМ. Авторитетная деловая газета Nikkei в статье под заголовком "Трамп развернулся к прямым переговорам с Россией. Удар по Украине" анализирует состоявшийся в среду телефонный разговор президентов России и США и приходит к неутешительным для Украины выводам. "США при предыдущей администрации Байдена были против переговоров без Украины, но нынешний звонок ясно показал разворот на курс к примирению", - отмечает газета. Издание отмечает, что внутри администрации президента США Дональда Трампа возникли жесткие для Украины предложения. Издание сообщает, что сразу после этого разговора Трамп переговорил с Зеленским и передал ему содержание беседы с Путиным. "Хотя в этом было желание оказать внимание этой стране (Украине – ред.), но политический удар, который понес Зеленский, был велик", - подчеркивает Nikkei. В несвойственной для себя манере газета признает "успешное проведение операции администрацией Путина". "Нельзя отрицать, что операция администрации Путина срабатывает. В части Европы, которая до сих пор занимала жесткую позицию по поводу российского вторжения, набирают силу идеи примирения с Россией, что, в случае если Трамп пойдет на большие уступки России, затрудняет их блокировку. В администрации Трампа еще до начала переговоров уже на этом этапе возникли благоприятные для России предложения о завершении войны", - пишет Nikkei. Далее под подзаголовком "Давление на Украину с требованием уступок" издание схематично сообщает о четырёх высказываниях шефа Пентагона Пита Хегсета о том, что США не считают вступление Украины в НАТО реалистичным исходом урегулирования конфликта, что возвращение Украины к границам до 2014 года нереалистично, что Европа должна предоставить миротворцев без США после завершения конфликта и что гарантии безопасности для Украины должны быть обеспечены силами стран Европы. "Любое из них противоречит требованиям Зеленского о вовлечении США для сдерживания повторного нападения в будущем, но в администрации Трампа не просматривается участливого отношения к нему. Хегсет назвал "нереалистичной целью" возврат всей территории Украины", - сообщает издание. Nikkei приводит слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о необходимости исключить первопричины конфликта.

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мировая экономика, общество , украина, сша, европа, дональд трамп, дмитрий песков, nikkei, нато