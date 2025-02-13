Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Nikkei: Трамп развернулся к прямым переговорам с Россией - 13.02.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250213/tramp-854893378.html
Nikkei: Трамп развернулся к прямым переговорам с Россией
Nikkei: Трамп развернулся к прямым переговорам с Россией - 13.02.2025, ПРАЙМ
Nikkei: Трамп развернулся к прямым переговорам с Россией
Авторитетная деловая газета Nikkei в статье под заголовком "Трамп развернулся к прямым переговорам с Россией. Удар по Украине" анализирует состоявшийся в среду... | 13.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-13T07:14+0300
2025-02-13T07:14+0300
мировая экономика
экономика
общество
украина
сша
европа
дональд трамп
дмитрий песков
nikkei
нато
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/854893378.jpg?1739420042
ТОКИО, 13 фев – ПРАЙМ. Авторитетная деловая газета Nikkei в статье под заголовком "Трамп развернулся к прямым переговорам с Россией. Удар по Украине" анализирует состоявшийся в среду телефонный разговор президентов России и США и приходит к неутешительным для Украины выводам. "США при предыдущей администрации Байдена были против переговоров без Украины, но нынешний звонок ясно показал разворот на курс к примирению", - отмечает газета. Издание отмечает, что внутри администрации президента США Дональда Трампа возникли жесткие для Украины предложения. Издание сообщает, что сразу после этого разговора Трамп переговорил с Зеленским и передал ему содержание беседы с Путиным. "Хотя в этом было желание оказать внимание этой стране (Украине – ред.), но политический удар, который понес Зеленский, был велик", - подчеркивает Nikkei. В несвойственной для себя манере газета признает "успешное проведение операции администрацией Путина". "Нельзя отрицать, что операция администрации Путина срабатывает. В части Европы, которая до сих пор занимала жесткую позицию по поводу российского вторжения, набирают силу идеи примирения с Россией, что, в случае если Трамп пойдет на большие уступки России, затрудняет их блокировку. В администрации Трампа еще до начала переговоров уже на этом этапе возникли благоприятные для России предложения о завершении войны", - пишет Nikkei. Далее под подзаголовком "Давление на Украину с требованием уступок" издание схематично сообщает о четырёх высказываниях шефа Пентагона Пита Хегсета о том, что США не считают вступление Украины в НАТО реалистичным исходом урегулирования конфликта, что возвращение Украины к границам до 2014 года нереалистично, что Европа должна предоставить миротворцев без США после завершения конфликта и что гарантии безопасности для Украины должны быть обеспечены силами стран Европы. "Любое из них противоречит требованиям Зеленского о вовлечении США для сдерживания повторного нападения в будущем, но в администрации Трампа не просматривается участливого отношения к нему. Хегсет назвал "нереалистичной целью" возврат всей территории Украины", - сообщает издание. Nikkei приводит слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о необходимости исключить первопричины конфликта.  
украина
сша
европа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, общество , украина, сша, европа, дональд трамп, дмитрий песков, nikkei, нато
Мировая экономика, Экономика, Общество , УКРАИНА, США, ЕВРОПА, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, Nikkei, НАТО
07:14 13.02.2025
 
Nikkei: Трамп развернулся к прямым переговорам с Россией

Nikkei: Трамп развернулся к прямым переговорам с Россией

Читать Прайм в
Дзен Telegram
ТОКИО, 13 фев – ПРАЙМ. Авторитетная деловая газета Nikkei в статье под заголовком "Трамп развернулся к прямым переговорам с Россией. Удар по Украине" анализирует состоявшийся в среду телефонный разговор президентов России и США и приходит к неутешительным для Украины выводам.
"США при предыдущей администрации Байдена были против переговоров без Украины, но нынешний звонок ясно показал разворот на курс к примирению", - отмечает газета. Издание отмечает, что внутри администрации президента США Дональда Трампа возникли жесткие для Украины предложения.
Издание сообщает, что сразу после этого разговора Трамп переговорил с Зеленским и передал ему содержание беседы с Путиным.
"Хотя в этом было желание оказать внимание этой стране (Украине – ред.), но политический удар, который понес Зеленский, был велик", - подчеркивает Nikkei.
В несвойственной для себя манере газета признает "успешное проведение операции администрацией Путина".
"Нельзя отрицать, что операция администрации Путина срабатывает. В части Европы, которая до сих пор занимала жесткую позицию по поводу российского вторжения, набирают силу идеи примирения с Россией, что, в случае если Трамп пойдет на большие уступки России, затрудняет их блокировку. В администрации Трампа еще до начала переговоров уже на этом этапе возникли благоприятные для России предложения о завершении войны", - пишет Nikkei.
Далее под подзаголовком "Давление на Украину с требованием уступок" издание схематично сообщает о четырёх высказываниях шефа Пентагона Пита Хегсета о том, что США не считают вступление Украины в НАТО реалистичным исходом урегулирования конфликта, что возвращение Украины к границам до 2014 года нереалистично, что Европа должна предоставить миротворцев без США после завершения конфликта и что гарантии безопасности для Украины должны быть обеспечены силами стран Европы.
"Любое из них противоречит требованиям Зеленского о вовлечении США для сдерживания повторного нападения в будущем, но в администрации Трампа не просматривается участливого отношения к нему. Хегсет назвал "нереалистичной целью" возврат всей территории Украины", - сообщает издание.
Nikkei приводит слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о необходимости исключить первопричины конфликта.
 
 
ЭкономикаМировая экономикаОбществоУКРАИНАСШАЕВРОПАДональд ТрампДмитрий ПесковNikkeiНАТО
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала