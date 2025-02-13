https://1prime.ru/20250213/tramp-854905501.html
Трамп заявил о возможности завершения конфликта на Украине
Трамп заявил о возможности завершения конфликта на Украине - 13.02.2025, ПРАЙМ
Трамп заявил о возможности завершения конфликта на Украине
После "замечательных разговоров" с президентом России Владимиром Путиным и с главой киевского режима Владимиром Зеленским есть " хорошая возможность" для... | 13.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-13T15:15+0300
2025-02-13T15:15+0300
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МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. После "замечательных разговоров" с президентом России Владимиром Путиным и с главой киевского режима Владимиром Зеленским есть " хорошая возможность" для завершения конфликта. Об этом глава Белого дома Дональд Трамп написал в социальной сети Truth Social."Замечательные переговоры с Россией и Украиной прошли вчера. Хорошая возможность для завершения этой ужасной, очень кровопролитной войны!!!" - отметил политик.Ранее Трамп поручил госсекретарю, директору ЦРУ, советнику по национальной безопасности и специальному представителю возглавить переговорный процесс с Россией.
https://1prime.ru/20250213/lavrov-854903614.html
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россия, сша, дональд трамп
Политика, РОССИЯ, США, Дональд Трамп
Трамп заявил о возможности завершения конфликта на Украине
Трамп: после разговоров с Путиным и Зеленским есть возможность для завершения конфликта
МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. После "замечательных разговоров" с президентом России Владимиром Путиным и с главой киевского режима Владимиром Зеленским есть " хорошая возможность" для завершения конфликта. Об этом глава Белого дома Дональд Трамп написал в социальной сети Truth Social.
"Замечательные переговоры с Россией и Украиной прошли вчера. Хорошая возможность для завершения этой ужасной, очень кровопролитной войны!!!" - отметил политик.
Ранее Трамп поручил госсекретарю, директору ЦРУ, советнику по национальной безопасности и специальному представителю возглавить переговорный процесс с Россией.
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