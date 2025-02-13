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Рыбный союз увидел предпосылки для снижения оптовых цен на сельдь
Рыбный союз увидел предпосылки для снижения оптовых цен на сельдь - 13.02.2025, ПРАЙМ
Рыбный союз увидел предпосылки для снижения оптовых цен на сельдь
Оптовые цены на тихоокеанскую сельдь с начала текущего года снизились уже на 20%, и есть предпосылки для их дальнейшего снижения на фоне высоких запасов и роста | 13.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-13T13:21+0300
2025-02-13T13:21+0300
2025-02-13T13:21+0300
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МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Оптовые цены на тихоокеанскую сельдь с начала текущего года снизились уже на 20%, и есть предпосылки для их дальнейшего снижения на фоне высоких запасов и роста текущего вылова, рассказали РИА Новости в Рыбном союзе. "В 2024 году вылов сельди во всех бассейнах превысил 500 тысяч тонн (сельдь добывают на Дальнем Востоке и в Атлантике). В этом году промысел тихоокеанской сельди также идет успешно: добыто 116 тысяч тонн - на 10% больше уровня 2024 года. Есть предпосылки для снижения цен на этот вид сельди с учетом переходящих запасов", - отметили в союзе. При этом там привели данные ФГУП "Национальные рыбные ресурсы" ("Нацрыбресурс"), согласно которым оптовые цены на мороженую тихоокеанскую сельдь с 1 января по 9 февраля 2025 года уже снизились на 20% - до 120 рублей за килограмм. В качестве основной причины такой динамики в Рыбном союзе назвали удачную путину и сокращение экспорта в прошлом году на 30% к 2023 году. "Участники рынка проанализировали ситуацию и пришли к выводу, что внутренний рынок обеспечен тихоокеанской сельдью в достаточном количестве, после чего началось падение оптовых цен", - добавили в союзе. В Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ) РИА Новости также подтвердили, что запасы тихоокеанской сельди стабильны, а вылов растет. "Высокие темпы вылова обеспечивают рост предложения и снижение цены", - отметили в АСРФ. Там также подчеркнули, что внутренний рынок РФ полностью обеспечен отечественной продукцией из сельди и отмечается рост предложения продукции глубокой переработки - филе сельди.
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сельское хозяйство, рыбный союз
Экономика, Сельское хозяйство, Рыбный союз
Рыбный союз увидел предпосылки для снижения оптовых цен на сельдь
Рыбный союз видит предпосылки для дальнейшего снижения оптовых цен на сельдь
МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Оптовые цены на тихоокеанскую сельдь с начала текущего года снизились уже на 20%, и есть предпосылки для их дальнейшего снижения на фоне высоких запасов и роста текущего вылова, рассказали РИА Новости в Рыбном союзе.
"В 2024 году вылов сельди во всех бассейнах превысил 500 тысяч тонн (сельдь добывают на Дальнем Востоке и в Атлантике). В этом году промысел тихоокеанской сельди также идет успешно: добыто 116 тысяч тонн - на 10% больше уровня 2024 года. Есть предпосылки для снижения цен на этот вид сельди с учетом переходящих запасов", - отметили в союзе.
При этом там привели данные ФГУП "Национальные рыбные ресурсы" ("Нацрыбресурс"), согласно которым оптовые цены на мороженую тихоокеанскую сельдь с 1 января по 9 февраля 2025 года уже снизились на 20% - до 120 рублей за килограмм.
В качестве основной причины такой динамики в Рыбном союзе назвали удачную путину и сокращение экспорта в прошлом году на 30% к 2023 году. "Участники рынка проанализировали ситуацию и пришли к выводу, что внутренний рынок обеспечен тихоокеанской сельдью в достаточном количестве, после чего началось падение оптовых цен", - добавили в союзе.
В Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ) РИА Новости также подтвердили, что запасы тихоокеанской сельди стабильны, а вылов растет. "Высокие темпы вылова обеспечивают рост предложения и снижение цены", - отметили в АСРФ.
Там также подчеркнули, что внутренний рынок РФ полностью обеспечен отечественной продукцией из сельди и отмечается рост предложения продукции глубокой переработки - филе сельди.
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