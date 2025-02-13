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Рыбный союз увидел предпосылки для снижения оптовых цен на сельдь

Рыбный союз увидел предпосылки для снижения оптовых цен на сельдь - 13.02.2025, ПРАЙМ

Рыбный союз увидел предпосылки для снижения оптовых цен на сельдь

Оптовые цены на тихоокеанскую сельдь с начала текущего года снизились уже на 20%, и есть предпосылки для их дальнейшего снижения на фоне высоких запасов и роста | 13.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-13T13:21+0300

2025-02-13T13:21+0300

2025-02-13T13:21+0300

экономика

сельское хозяйство

рыбный союз

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МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Оптовые цены на тихоокеанскую сельдь с начала текущего года снизились уже на 20%, и есть предпосылки для их дальнейшего снижения на фоне высоких запасов и роста текущего вылова, рассказали РИА Новости в Рыбном союзе. "В 2024 году вылов сельди во всех бассейнах превысил 500 тысяч тонн (сельдь добывают на Дальнем Востоке и в Атлантике). В этом году промысел тихоокеанской сельди также идет успешно: добыто 116 тысяч тонн - на 10% больше уровня 2024 года. Есть предпосылки для снижения цен на этот вид сельди с учетом переходящих запасов", - отметили в союзе. При этом там привели данные ФГУП "Национальные рыбные ресурсы" ("Нацрыбресурс"), согласно которым оптовые цены на мороженую тихоокеанскую сельдь с 1 января по 9 февраля 2025 года уже снизились на 20% - до 120 рублей за килограмм. В качестве основной причины такой динамики в Рыбном союзе назвали удачную путину и сокращение экспорта в прошлом году на 30% к 2023 году. "Участники рынка проанализировали ситуацию и пришли к выводу, что внутренний рынок обеспечен тихоокеанской сельдью в достаточном количестве, после чего началось падение оптовых цен", - добавили в союзе. В Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ) РИА Новости также подтвердили, что запасы тихоокеанской сельди стабильны, а вылов растет. "Высокие темпы вылова обеспечивают рост предложения и снижение цены", - отметили в АСРФ. Там также подчеркнули, что внутренний рынок РФ полностью обеспечен отечественной продукцией из сельди и отмечается рост предложения продукции глубокой переработки - филе сельди.

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сельское хозяйство, рыбный союз