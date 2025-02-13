https://1prime.ru/20250213/ukraina-854897177.html

Немецкая Helsing намерена поставить Украине несколько тысяч дронов с ИИ

Немецкая Helsing намерена поставить Украине несколько тысяч дронов с ИИ - 13.02.2025, ПРАЙМ

Немецкая Helsing намерена поставить Украине несколько тысяч дронов с ИИ

Немецкая компания Helsing планирует поставить Украине 6 тысяч управляемых при помощи искусственного интеллекта (ИИ) боевых беспилотников до конца 2025 года,... | 13.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-13T10:33+0300

2025-02-13T10:33+0300

2025-02-13T10:33+0300

вооружения

технологии

украина

германия

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МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Немецкая компания Helsing планирует поставить Украине 6 тысяч управляемых при помощи искусственного интеллекта (ИИ) боевых беспилотников до конца 2025 года, однако вопрос финансирования еще не решен, сообщает газета Bild со ссылкой на фирму. "Helsing, ведущая европейская оборонная компания, занимающаяся высокими технологиями, произведет 6 тысяч боевых дронов HX-2 для Украины… Германия поставит Украине 6 тысяч самых современных в мире дронов-камикадзе до конца года", - пишет издание со ссылкой на заявление предприятия. Однако средства на поставки беспилотников должны выделяться из тех трех миллиардов евро дополнительной военной помощи Украине, предоставление которой якобы тормозит канцлер Германии Олаф Шольц, говорится в материале. Тем не менее, предприятие рассчитывает получить необходимое финансирование после прихода к власти нового правительства после выборов в бундестаг. Фирма завершила разработку беспилотников типа HX-2 и начала их серийное производство в объеме тысяча дронов в месяц в конце 2024 года, сообщается на сайте предприятия. Они могут перемещаться со скоростью до 220 километров в час на расстояние до 100 километров. Дроны этого типа могут нести достаточно взрывчатки, чтобы уничтожить танки или артиллерийские системы. Кроме того, беспилотники оборудованы программным обеспечением, которое делает их невосприимчивым к GPS-глушению и иным средствам электронной борьбы.

https://1prime.ru/20250213/polyanski-854895737.html

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технологии, украина, германия