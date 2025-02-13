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Пробирная палата не увидела проблем в торговле украшениями на маркетплейсах

Пробирная палата не увидела проблем в торговле украшениями на маркетплейсах - 13.02.2025, ПРАЙМ

Пробирная палата не увидела проблем в торговле украшениями на маркетплейсах

Крупнейшие российские маркетплейсы сотрудничают с Пробирной палатой РФ и в целом соблюдают правила торговли ювелирными изделиями, заявил в интервью РИА Новости... | 13.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-13T08:56+0300

2025-02-13T08:56+0300

2025-02-13T08:56+0300

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МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Крупнейшие российские маркетплейсы сотрудничают с Пробирной палатой РФ и в целом соблюдают правила торговли ювелирными изделиями, заявил в интервью РИА Новости глава ведомства Юрий Зубарев. "Мы достигли хорошего взаимодействия с двумя основными маркетплейсами, поэтому да, ответ утвердительный", – сказал он, отвечая на вопрос, безопасно ли покупать ювелирные изделия на маркетплейсах. "Есть ряд правил: все продавцы должны быть зарегистрированы у нас в системе ГИИС ДМДК и перед тем, как давать доступ продавцу, маркетплейсы сверяются с системой. Дальше необходимо проследить, что само изделие было зарегистрировано в ГИИС, и все процессы вплоть до доставки его покупателю прослеживаемы", – рассказал Зубарев. "Те маркетплейсы, которые соблюдают эти требования, имеют большое значение для отрасли. Их доля в торговле растет. Маркетплейсами пользуются в том числе и все основные производители, у которых своя большая розничная сеть и свои интернет-магазины. Темп роста онлайн-торговли в ювелирке очень хороший", – отметил он. При этом Зубарев признал, что не все площадки полностью соблюдают правила. "Есть маркетплейсы, которые отказываются вообще взаимодействовать, но тем не менее, продают ювелирные изделия. Более того, они продают слитки драгоценных металлов, торговля которыми на таких площадках запрещена", - сообщил он. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.

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