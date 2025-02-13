https://1prime.ru/20250213/uregulirovanie-854911251.html

Песков: ЕС нужно обсуждать свое участие в украинском урегулировании с США

Песков: ЕС нужно обсуждать свое участие в украинском урегулировании с США - 13.02.2025, ПРАЙМ

Песков: ЕС нужно обсуждать свое участие в украинском урегулировании с США

Евросоюзу следует обсуждать свое участие в урегулировании урегулирования украинского конфликта с Соединенными Штатами, заявил в беседе с "Первым каналом"... | 13.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-13T18:53+0300

2025-02-13T18:53+0300

2025-02-13T19:10+0300

политика

дмитрий песков

европа

урегулирование

украина

сша

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МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Евросоюзу следует обсуждать свое участие в урегулировании урегулирования украинского конфликта с Соединенными Штатами, заявил в беседе с "Первым каналом" пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Таким образом он прокомментировал вопрос о возможном участии европейских государств в урегулировании ситуации на Украине."Нужно будет европейцам беседовать с Вашингтоном, чтобы как-то застолбить свое место", - сказал пресс-секретарь президента. При этом он отметил: "Мы, конечно, понимаем, что главным нашим визави в данном процессе является Вашингтон".После этого Песков добавил, что решать, кто войдет в российскую переговорную группу по ситуации на Украине, будет президентом РФ Владимир Путин."Это решение, которое будет принято президентом России. Я имею в виду то, что касается российской стороны. После того, как все решения будут приняты на этот счет, разумеется, мы об этом сообщим", - сказал пресс-секретарь.

https://1prime.ru/20250213/peregovory-854909710.html

европа

украина

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дмитрий песков, европа, урегулирование, украина, сша