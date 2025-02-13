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Каллас сделал заявление об участии Евросоюза в украинском урегулировании - 13.02.2025, ПРАЙМ
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Каллас сделал заявление об участии Евросоюза в украинском урегулировании
Каллас сделал заявление об участии Евросоюза в украинском урегулировании - 13.02.2025, ПРАЙМ
Каллас сделал заявление об участии Евросоюза в украинском урегулировании
Если соглашение по украинскому урегулированию будет заключено "за спинами ЕС", оно не будет работать, заявила на заседании министров обороны стран-участниц НАТО | 13.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-13T22:29+0300
2025-02-13T22:29+0300
политика
кая каллас
евросоюз
украина
соглашение
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БРЮССЕЛЬ, 13 фев – ПРАЙМ. Если соглашение по украинскому урегулированию будет заключено "за спинами ЕС", оно не будет работать, заявила на заседании министров обороны стран-участниц НАТО в Брюсселе глава евородипломатии Кая Каллас."Если какое-либо соглашение будет заключено за нашими спинами, оно не будет работать", - сказала Каллас, отметив, что страны Евросоюза и Украина не будут выполнять такое соглашение. При этом глава дипломатии ЕС отметила, что вступление в НАТО является "самой сильной гарантией безопасности для Украины и самой дешевой". Ранее Европейская комиссия сообщила, что главу ЕК Урсулу фон дер Ляйен даже не проинформировали о телефонном разговоре президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, в ходе которого обсуждалось урегулирование конфликта на Украине.
https://1prime.ru/20250127/kallas-854474826.html
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кая каллас, евросоюз, украина, соглашение
Политика, Кая Каллас, Евросоюз, УКРАИНА, соглашение
22:29 13.02.2025
 
Каллас сделал заявление об участии Евросоюза в украинском урегулировании

Каллас предостерегла от заключения соглашения по Украине "за спинами ЕС"

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкКая Каллас
Кая Каллас - ПРАЙМ, 1920, 13.02.2025
© РИА Новости . Стрингер
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БРЮССЕЛЬ, 13 фев – ПРАЙМ. Если соглашение по украинскому урегулированию будет заключено "за спинами ЕС", оно не будет работать, заявила на заседании министров обороны стран-участниц НАТО в Брюсселе глава евородипломатии Кая Каллас.
"Если какое-либо соглашение будет заключено за нашими спинами, оно не будет работать", - сказала Каллас, отметив, что страны Евросоюза и Украина не будут выполнять такое соглашение.
При этом глава дипломатии ЕС отметила, что вступление в НАТО является "самой сильной гарантией безопасности для Украины и самой дешевой".
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас - ПРАЙМ, 1920, 27.01.2025
В США удивились словам Каллас о России
27 января, 16:27
Ранее Европейская комиссия сообщила, что главу ЕК Урсулу фон дер Ляйен даже не проинформировали о телефонном разговоре президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, в ходе которого обсуждалось урегулирование конфликта на Украине.
 
ПолитикаКая КалласЕвросоюзУКРАИНАсоглашение
 
 
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