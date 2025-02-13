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В "Ростелекоме" оценили ущерб от повреждения кабеля на Балтике

В "Ростелекоме" оценили ущерб от повреждения кабеля на Балтике - 13.02.2025, ПРАЙМ

В "Ростелекоме" оценили ущерб от повреждения кабеля на Балтике

Ущерб от повреждения кабеля "Ростелекома" в Балтийском море составил несколько десятков миллионов рублей, рассказал журналистам президент компании Михаил... | 13.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-13T22:04+0300

2025-02-13T22:04+0300

2025-02-13T22:05+0300

экономика

ростелеком

кабель

повреждение

ущерб

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МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Ущерб от повреждения кабеля "Ростелекома" в Балтийском море составил несколько десятков миллионов рублей, рассказал журналистам президент компании Михаил Осеевский на площадке Недели российского бизнеса. "Это несколько десятков миллионов рублей. Там есть одна непонятная часть, что кабель был поврежден в двух местах на расстоянии 40 километров. Это вызывает много вопросов и необычная ситуация", - сказал Осеевский. Ранее в феврале "Ростелеком" сообщил о повреждении подводного кабеля в Балтийском море. Ремонтные работы завершились в четверг. Как уточнили в компании, повреждение линии связи произошло из-за внешнего воздействия предположительно якорем иностранного судна в результате нарушений правил мореплавания.

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