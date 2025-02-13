https://1prime.ru/20250213/valyuty-854909987.html
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллар и евро на 14 января
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллар и евро на 14 января - 13.02.2025, ПРАЙМ
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллар и евро на 14 января
Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 43,46 копейки, до 12,3356 рубля, курс доллара - на 3,02 рубля, до 91,0313 рубля, курс | 13.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-13T18:04+0300
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МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 43,46 копейки, до 12,3356 рубля, курс доллара - на 3,02 рубля, до 91,0313 рубля, курс евро - на 3,09 рубля, до 94,9221 рубля, следует из данных Банка России. После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Московской биржи. С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка. США 12 июня прошлого года расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
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юань, доллар, евро
Экономика, юань, доллар, евро
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллар и евро на 14 января
ЦБ: официальный курс юаня на пятницу - 12,34, доллара - 91,03, евро - 94,92 руб
МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 43,46 копейки, до 12,3356 рубля, курс доллара - на 3,02 рубля, до 91,0313 рубля, курс евро - на 3,09 рубля, до 94,9221 рубля, следует из данных Банка России.
После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Московской биржи. С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка.
Курс юаня в начале торгов упал до 12,19 рубля
США 12 июня прошлого года расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.