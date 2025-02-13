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В Венгрии рассказали о переговорах Путина и Трампа

В Венгрии рассказали о переговорах Путина и Трампа - 13.02.2025, ПРАЙМ

В Венгрии рассказали о переговорах Путина и Трампа

За телефонным разговором президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа последуют успешные переговоры, после которых будет реализована "надежда | 13.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-13T01:23+0300

2025-02-13T01:23+0300

2025-02-13T01:23+0300

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БУДАПЕШТ, 13 фев - ПРАЙМ. За телефонным разговором президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа последуют успешные переговоры, после которых будет реализована "надежда на мир" в Европе, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. "Три года мы надеемся, что война закончится. После сегодняшнего телефонного разговора между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным мы оказались на один большой шаг ближе к осуществлению этой надежды. Мы верим, что после телефонного звонка переговоры будут успешными, и через три года в центральную Европу сможет вернуться мир", - написал Сийярто в соцсети Facebook (запрещена в РФ как экстремистская). Ранее в среду Трамп и Путин провели продолжительный телефонный разговор, в ходе которого договорились о немедленном начале переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Трамп отметил, что обсудил с Путиным необходимость прекращения боевых действий и позднее проинформировал о состоявшейся беседе Владимира Зеленского.

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мировая экономика, россия, рф, европа, будапешт, владимир путин, дональд трамп, петер сийярто, facebook