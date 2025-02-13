https://1prime.ru/20250213/vinnik-854914363.html
Адвокат рассказал о местонахождении Винника
Адвокат рассказал о местонахождении Винника - 13.02.2025, ПРАЙМ
Адвокат рассказал о местонахождении Винника
Александр Винник прилетел в Турцию, откуда отправился другим рейсом в Российскую Федерацию, сообщил его адвокат Аркадий Бух. | 13.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-13T21:42+0300
2025-02-13T21:42+0300
2025-02-13T21:42+0300
александр винник
самолет
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/03/849686278_0:59:3506:2031_1920x0_80_0_0_c46f7c3a9ea1961dacb507091ba41a45.jpg
ВАШИНГТОН, 13 фев - ПРАЙМ. Александр Винник прилетел в Турцию, откуда отправился другим рейсом в Российскую Федерацию, сообщил его адвокат Аркадий Бух."Мы получили обновленную информацию о местонахождении и статусе нашего клиента господина Винника, - рассказал адвокат. - Нам сообщили, что наш клиент прибыл самолетом в Турцию, откуда был отправлен другим рейсом в Россию".Прилет Винника в Москву ожидается в ближайшие часы, заявил Бух.
https://1prime.ru/20250212/vinnik-854886861.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/03/849686278_405:0:3113:2031_1920x0_80_0_0_fd6598e36dba9edf140a057f01c72d75.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр винник, самолет
Александр Винник, самолет
Адвокат рассказал о местонахождении Винника
Адвокат: Винник прибыл самолетом в Турцию, откуда был отправлен в РФ
ВАШИНГТОН, 13 фев - ПРАЙМ. Александр Винник прилетел в Турцию, откуда отправился другим рейсом в Российскую Федерацию, сообщил его адвокат Аркадий Бух.
"Мы получили обновленную информацию о местонахождении и статусе нашего клиента господина Винника, - рассказал адвокат. - Нам сообщили, что наш клиент прибыл самолетом в Турцию, откуда был отправлен другим рейсом в Россию".
Адвокат рассказал о дальнейшей судьбе Винника
Прилет Винника в Москву ожидается в ближайшие часы, заявил Бух.