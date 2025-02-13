https://1prime.ru/20250213/vinnik-854914363.html

Адвокат рассказал о местонахождении Винника

Адвокат рассказал о местонахождении Винника - 13.02.2025, ПРАЙМ

Адвокат рассказал о местонахождении Винника

Александр Винник прилетел в Турцию, откуда отправился другим рейсом в Российскую Федерацию, сообщил его адвокат Аркадий Бух. | 13.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-13T21:42+0300

2025-02-13T21:42+0300

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александр винник

самолет

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ВАШИНГТОН, 13 фев - ПРАЙМ. Александр Винник прилетел в Турцию, откуда отправился другим рейсом в Российскую Федерацию, сообщил его адвокат Аркадий Бух."Мы получили обновленную информацию о местонахождении и статусе нашего клиента господина Винника, - рассказал адвокат. - Нам сообщили, что наш клиент прибыл самолетом в Турцию, откуда был отправлен другим рейсом в Россию".Прилет Винника в Москву ожидается в ближайшие часы, заявил Бух.

https://1prime.ru/20250212/vinnik-854886861.html

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александр винник, самолет