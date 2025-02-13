Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Адвокат рассказал о местонахождении Винника - 13.02.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250213/vinnik-854914363.html
Адвокат рассказал о местонахождении Винника
Адвокат рассказал о местонахождении Винника - 13.02.2025, ПРАЙМ
Адвокат рассказал о местонахождении Винника
Александр Винник прилетел в Турцию, откуда отправился другим рейсом в Российскую Федерацию, сообщил его адвокат Аркадий Бух. | 13.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-13T21:42+0300
2025-02-13T21:42+0300
александр винник
самолет
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/03/849686278_0:59:3506:2031_1920x0_80_0_0_c46f7c3a9ea1961dacb507091ba41a45.jpg
ВАШИНГТОН, 13 фев - ПРАЙМ. Александр Винник прилетел в Турцию, откуда отправился другим рейсом в Российскую Федерацию, сообщил его адвокат Аркадий Бух."Мы получили обновленную информацию о местонахождении и статусе нашего клиента господина Винника, - рассказал адвокат. - Нам сообщили, что наш клиент прибыл самолетом в Турцию, откуда был отправлен другим рейсом в Россию".Прилет Винника в Москву ожидается в ближайшие часы, заявил Бух.
https://1prime.ru/20250212/vinnik-854886861.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/03/849686278_405:0:3113:2031_1920x0_80_0_0_fd6598e36dba9edf140a057f01c72d75.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
александр винник, самолет
Александр Винник, самолет
21:42 13.02.2025
 
Адвокат рассказал о местонахождении Винника

Адвокат: Винник прибыл самолетом в Турцию, откуда был отправлен в РФ

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин прибыл в Астану для участия в саммите ШОС
Президент Владимир Путин прибыл в Астану для участия в саммите ШОС
© POOL
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 13 фев - ПРАЙМ. Александр Винник прилетел в Турцию, откуда отправился другим рейсом в Российскую Федерацию, сообщил его адвокат Аркадий Бух.
"Мы получили обновленную информацию о местонахождении и статусе нашего клиента господина Винника, - рассказал адвокат. - Нам сообщили, что наш клиент прибыл самолетом в Турцию, откуда был отправлен другим рейсом в Россию".
Города мира. Нью-Йорк - ПРАЙМ, 1920, 12.02.2025
Адвокат рассказал о дальнейшей судьбе Винника
Вчера, 20:31
Прилет Винника в Москву ожидается в ближайшие часы, заявил Бух.
 
Александр Винниксамолет
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала