https://1prime.ru/20250213/vinnik-854915650.html
В США засекретили материалы по делу Винника
В США засекретили материалы по делу Винника - 13.02.2025, ПРАЙМ
В США засекретили материалы по делу Винника
По решению суда в Соединенных Штатах были засекречены материалы последнего слушания по делу гражданина России Александра Винника. Об этом сообщил его адвокат... | 13.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-13T23:10+0300
2025-02-13T23:10+0300
2025-02-13T23:10+0300
политика
александр винник
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ВАШИНГТОН, 13 фев - ПРАЙМ. По решению суда в Соединенных Штатах были засекречены материалы последнего слушания по делу гражданина России Александра Винника. Об этом сообщил его адвокат Аркадий Бух.По его словам, недавно в федеральном суде США прошло слушание по делу Винника, "но, по решению судьи, материалы слушания были засекречены". Винник обвинялся в Соединенных Штатах как участник управления криптобиржей BTC-e, которую американские правоохранители подозревали в использовании в том числе для перевода, легализации и хранения преступных доходов, в том числе от хакерских атак, коррупции и наркоторговли. Россиянин около восьми лет содержался в тюрьмах без решения суда о его вине.
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александр винник
Политика, Александр Винник
В США засекретили материалы по делу Винника
Адвокат: в США материалы слушания по делу Винника были засекречены
ВАШИНГТОН, 13 фев - ПРАЙМ. По решению суда в Соединенных Штатах были засекречены материалы последнего слушания по делу гражданина России Александра Винника. Об этом сообщил его адвокат Аркадий Бух.
По его словам, недавно в федеральном суде США прошло слушание по делу Винника, "но, по решению судьи, материалы слушания были засекречены".
Адвокат сообщил о закрытии дела Винника в США
Винник обвинялся в Соединенных Штатах как участник управления криптобиржей BTC-e, которую американские правоохранители подозревали в использовании в том числе для перевода, легализации и хранения преступных доходов, в том числе от хакерских атак, коррупции и наркоторговли. Россиянин около восьми лет содержался в тюрьмах без решения суда о его вине.