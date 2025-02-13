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В США засекретили материалы по делу Винника - 13.02.2025, ПРАЙМ
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В США засекретили материалы по делу Винника
В США засекретили материалы по делу Винника - 13.02.2025, ПРАЙМ
В США засекретили материалы по делу Винника
По решению суда в Соединенных Штатах были засекречены материалы последнего слушания по делу гражданина России Александра Винника. Об этом сообщил его адвокат... | 13.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-13T23:10+0300
2025-02-13T23:10+0300
политика
александр винник
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ВАШИНГТОН, 13 фев - ПРАЙМ. По решению суда в Соединенных Штатах были засекречены материалы последнего слушания по делу гражданина России Александра Винника. Об этом сообщил его адвокат Аркадий Бух.По его словам, недавно в федеральном суде США прошло слушание по делу Винника, "но, по решению судьи, материалы слушания были засекречены". Винник обвинялся в Соединенных Штатах как участник управления криптобиржей BTC-e, которую американские правоохранители подозревали в использовании в том числе для перевода, легализации и хранения преступных доходов, в том числе от хакерских атак, коррупции и наркоторговли. Россиянин около восьми лет содержался в тюрьмах без решения суда о его вине.
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александр винник
Политика, Александр Винник
23:10 13.02.2025
 
В США засекретили материалы по делу Винника

Адвокат: в США материалы слушания по делу Винника были засекречены

© fotolia.com / Vivian SeefeldСудебная система США
Судебная система США - ПРАЙМ, 1920, 13.02.2025
© fotolia.com / Vivian Seefeld
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ВАШИНГТОН, 13 фев - ПРАЙМ. По решению суда в Соединенных Штатах были засекречены материалы последнего слушания по делу гражданина России Александра Винника. Об этом сообщил его адвокат Аркадий Бух.
По его словам, недавно в федеральном суде США прошло слушание по делу Винника, "но, по решению судьи, материалы слушания были засекречены".
Решение США грозит России затяжными судами, если будет реализовано - ПРАЙМ, 1920, 12.02.2025
Адвокат сообщил о закрытии дела Винника в США
Вчера, 21:33
Винник обвинялся в Соединенных Штатах как участник управления криптобиржей BTC-e, которую американские правоохранители подозревали в использовании в том числе для перевода, легализации и хранения преступных доходов, в том числе от хакерских атак, коррупции и наркоторговли. Россиянин около восьми лет содержался в тюрьмах без решения суда о его вине.
 
ПолитикаАлександр Винник
 
 
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