https://1prime.ru/20250213/vinnik-854915650.html

В США засекретили материалы по делу Винника

В США засекретили материалы по делу Винника - 13.02.2025, ПРАЙМ

В США засекретили материалы по делу Винника

По решению суда в Соединенных Штатах были засекречены материалы последнего слушания по делу гражданина России Александра Винника. Об этом сообщил его адвокат... | 13.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-13T23:10+0300

2025-02-13T23:10+0300

2025-02-13T23:10+0300

политика

александр винник

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ВАШИНГТОН, 13 фев - ПРАЙМ. По решению суда в Соединенных Штатах были засекречены материалы последнего слушания по делу гражданина России Александра Винника. Об этом сообщил его адвокат Аркадий Бух.По его словам, недавно в федеральном суде США прошло слушание по делу Винника, "но, по решению судьи, материалы слушания были засекречены". Винник обвинялся в Соединенных Штатах как участник управления криптобиржей BTC-e, которую американские правоохранители подозревали в использовании в том числе для перевода, легализации и хранения преступных доходов, в том числе от хакерских атак, коррупции и наркоторговли. Россиянин около восьми лет содержался в тюрьмах без решения суда о его вине.

https://1prime.ru/20250212/vinnik-854888228.html

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александр винник