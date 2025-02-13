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Западная Европа ведет войну с Россией через украинцев, заявил посол
Западная Европа ведет войну с Россией через украинцев, заявил посол - 13.02.2025, ПРАЙМ
Западная Европа ведет войну с Россией через украинцев, заявил посол
Западная Европа ведет открытую войну с Россией, поставляя оружие на Украину и поддерживая военные провокации, НАТО также готовится к военным действиям против... | 13.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-13T16:58+0300
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КИШИНЕВ, 13 фев - ПРАЙМ. Западная Европа ведет открытую войну с Россией, поставляя оружие на Украину и поддерживая военные провокации, НАТО также готовится к военным действиям против РФ, заявил российский посол в Бухаресте Владимир Липаев. "Западная Европа ведет открытую войну с Россией через украинцев. Эта война ведется западным оружием, с помощью западных спецслужб, с помощью западных средств космического наблюдения. И именно поэтому продолжаются поставки оружия на Украину, продолжаются военные провокации, продолжается эскалация. Государства НАТО уже открыто готовятся к военным действиям против Российской Федерации", - заявил Липаев в интервью порталу Hotnews. Он отметил, что в рамках СВО Москва хочет добиться нейтрального статуса Украины, гарантий безопасности, в том числе за счет отказа НАТО от расширения, гарантий прав русскоязычного населения на Украине. "Мы не можем допустить создания на Украине антироссийского анклава. Чтобы Украина стала военным форпостом НАТО. Мы рассматриваем НАТО как агрессивный, экспансионистский блок, который пытается обеспечить свое экономическое господство на чужих территориях в условиях колониальной эксплуатации местных ресурсов", - пояснил дипломат.
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Политика, РОССИЯ, РУМЫНИЯ
Западная Европа ведет войну с Россией через украинцев, заявил посол
Посол Липаев: Западная Европа ведет войну с Россией через украинцев
КИШИНЕВ, 13 фев - ПРАЙМ. Западная Европа ведет открытую войну с Россией, поставляя оружие на Украину и поддерживая военные провокации, НАТО также готовится к военным действиям против РФ, заявил российский посол в Бухаресте Владимир Липаев.
"Западная Европа ведет открытую войну с Россией через украинцев. Эта война ведется западным оружием, с помощью западных спецслужб, с помощью западных средств космического наблюдения. И именно поэтому продолжаются поставки оружия на Украину, продолжаются военные провокации, продолжается эскалация. Государства НАТО уже открыто готовятся к военным действиям против Российской Федерации", - заявил Липаев в интервью порталу Hotnews.
Он отметил, что в рамках СВО Москва хочет добиться нейтрального статуса Украины, гарантий безопасности, в том числе за счет отказа НАТО от расширения, гарантий прав русскоязычного населения на Украине.
"Мы не можем допустить создания на Украине антироссийского анклава. Чтобы Украина стала военным форпостом НАТО. Мы рассматриваем НАТО как агрессивный, экспансионистский блок, который пытается обеспечить свое экономическое господство на чужих территориях в условиях колониальной эксплуатации местных ресурсов", - пояснил дипломат.
Румыния должна отказаться от поддержки Украины, заявила румынский политик