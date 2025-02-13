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В Кремле рассказали о необходимости оперативной встречи Путина и Трампа - 13.02.2025, ПРАЙМ
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В Кремле рассказали о необходимости оперативной встречи Путина и Трампа
В Кремле рассказали о необходимости оперативной встречи Путина и Трампа - 13.02.2025, ПРАЙМ
В Кремле рассказали о необходимости оперативной встречи Путина и Трампа
На данный момент есть потребность в достаточно оперативной организации встречи президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Об этом заявил... | 13.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-13T12:35+0300
2025-02-13T12:41+0300
политика
россия
сша
владимир путин
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МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. На данный момент есть потребность в достаточно оперативной организации встречи президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Определенно есть потребность в достаточно оперативном проведении такой встречи, главам государств есть о чем поговорить", - отметил он.По словам Пескова, пока нет конкретных сроков проведения этой встречи, так как работа начнется только в ближайшие дни. Кроме того, приглашение Трампа в Москву не связано с празднованием Дня Победы, и пока нет конкретных соглашений о визите американских представителей в Россию.Ранее Трамп поручил госсекретарю, директору ЦРУ, советнику по национальной безопасности и специальному представителю возглавить переговорный процесс с Россией.
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россия, сша, владимир путин, дональд трамп
Политика, РОССИЯ, США, Владимир Путин, Дональд Трамп
12:35 13.02.2025 (обновлено: 12:41 13.02.2025)
 
В Кремле рассказали о необходимости оперативной встречи Путина и Трампа

Песков: есть потребность в оперативной организации встречи Путина и Трампа

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанк#Путин и Трамп
#Путин и Трамп - ПРАЙМ, 1920, 13.02.2025
#Путин и Трамп. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. На данный момент есть потребность в достаточно оперативной организации встречи президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Определенно есть потребность в достаточно оперативном проведении такой встречи, главам государств есть о чем поговорить", - отметил он.
По словам Пескова, пока нет конкретных сроков проведения этой встречи, так как работа начнется только в ближайшие дни. Кроме того, приглашение Трампа в Москву не связано с празднованием Дня Победы, и пока нет конкретных соглашений о визите американских представителей в Россию.
Ранее Трамп поручил госсекретарю, директору ЦРУ, советнику по национальной безопасности и специальному представителю возглавить переговорный процесс с Россией.
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