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В Кремле рассказали о необходимости оперативной встречи Путина и Трампа

В Кремле рассказали о необходимости оперативной встречи Путина и Трампа - 13.02.2025, ПРАЙМ

В Кремле рассказали о необходимости оперативной встречи Путина и Трампа

На данный момент есть потребность в достаточно оперативной организации встречи президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Об этом заявил... | 13.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-13T12:35+0300

2025-02-13T12:35+0300

2025-02-13T12:41+0300

политика

россия

сша

владимир путин

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МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. На данный момент есть потребность в достаточно оперативной организации встречи президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Определенно есть потребность в достаточно оперативном проведении такой встречи, главам государств есть о чем поговорить", - отметил он.По словам Пескова, пока нет конкретных сроков проведения этой встречи, так как работа начнется только в ближайшие дни. Кроме того, приглашение Трампа в Москву не связано с празднованием Дня Победы, и пока нет конкретных соглашений о визите американских представителей в Россию.Ранее Трамп поручил госсекретарю, директору ЦРУ, советнику по национальной безопасности и специальному представителю возглавить переговорный процесс с Россией.

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россия, сша, владимир путин, дональд трамп