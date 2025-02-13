Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ВВС Индонезии заинтересованы в российских истребителях Су-35 и Су-57 - 13.02.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250213/vvs-854891285.html
ВВС Индонезии заинтересованы в российских истребителях Су-35 и Су-57
ВВС Индонезии заинтересованы в российских истребителях Су-35 и Су-57 - 13.02.2025, ПРАЙМ
ВВС Индонезии заинтересованы в российских истребителях Су-35 и Су-57
ВВС Индонезии очень заинтересованы в российских истребителях Су-35 и Су-57, сейчас есть возможность для обсуждения поставок, заявил военный атташе посольства РФ | 13.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-13T03:18+0300
2025-02-13T03:18+0300
россия
индонезия
сша
вашингтон
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/854891285.jpg?1739405880
ДЖАКАРТА, 13 фев - ПРАЙМ. ВВС Индонезии очень заинтересованы в российских истребителях Су-35 и Су-57, сейчас есть возможность для обсуждения поставок, заявил военный атташе посольства РФ в Индонезии Максим Лукьянов. "До сих пор в индонезийских военно-воздушных силах используются наши самолеты "Сухой" - Су-27 и Су-30. Я надеюсь, что они смогут использовать и самолеты следующего поколения - Су-35 или, может Су-57. Мы знаем, что ВВС Индонезии очень заинтересованы в этом. Но решение зависит не только от военных и оборонного ведомства, но и от политической воли. Но у нас есть такая возможность. И я уверен - это лучший выбор для ВВС Индонезии", - отметил Лукьянов, выступая на семинаре в Университете Индонезии (UI). Военный атташе посольства РФ добавил, что до сих пор ВВС Индонезии отзывались о российских истребителях исключительно позитивно. "Когда я общался с главными офицерам ВВС Индонезии и просил их рассказать о "Сухом" - есть ли проблемы, трудности - все говорили, что никаких проблем нет. Все восхищаются нашим оружием", - пояснил Лукьянов. Ранее посол Индонезии в Москве Жозе Тавареш заявил в интервью РИА Новости, что возобновление переговоров по поставкам российских Су-35 остается возможным. В 2021 году Индонезия официально отказалась покупать у России истребители и вместо них решила закупить французские и американские боевые самолеты. В качестве повода власти страны назвали проблемы с бюджетом, однако, по оценке экспертов, настоящая причина крылась в опасении санкций со стороны США. По данным индонезийских СМИ, Вашингтон не стал гарантировать Джакарте, что сделка с Москвой не приведет к санкциям в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA).
индонезия
сша
вашингтон
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, индонезия, сша, вашингтон
РОССИЯ, ИНДОНЕЗИЯ, США, ВАШИНГТОН
03:18 13.02.2025
 
ВВС Индонезии заинтересованы в российских истребителях Су-35 и Су-57

Военный атташе: ВВС Индонезии заинтересованы в российских истребителях Су-35 и Су-57

Читать Прайм в
Дзен Telegram
ДЖАКАРТА, 13 фев - ПРАЙМ. ВВС Индонезии очень заинтересованы в российских истребителях Су-35 и Су-57, сейчас есть возможность для обсуждения поставок, заявил военный атташе посольства РФ в Индонезии Максим Лукьянов.
"До сих пор в индонезийских военно-воздушных силах используются наши самолеты "Сухой" - Су-27 и Су-30. Я надеюсь, что они смогут использовать и самолеты следующего поколения - Су-35 или, может Су-57. Мы знаем, что ВВС Индонезии очень заинтересованы в этом. Но решение зависит не только от военных и оборонного ведомства, но и от политической воли. Но у нас есть такая возможность. И я уверен - это лучший выбор для ВВС Индонезии", - отметил Лукьянов, выступая на семинаре в Университете Индонезии (UI).
Военный атташе посольства РФ добавил, что до сих пор ВВС Индонезии отзывались о российских истребителях исключительно позитивно.
"Когда я общался с главными офицерам ВВС Индонезии и просил их рассказать о "Сухом" - есть ли проблемы, трудности - все говорили, что никаких проблем нет. Все восхищаются нашим оружием", - пояснил Лукьянов.
Ранее посол Индонезии в Москве Жозе Тавареш заявил в интервью РИА Новости, что возобновление переговоров по поставкам российских Су-35 остается возможным.
В 2021 году Индонезия официально отказалась покупать у России истребители и вместо них решила закупить французские и американские боевые самолеты. В качестве повода власти страны назвали проблемы с бюджетом, однако, по оценке экспертов, настоящая причина крылась в опасении санкций со стороны США. По данным индонезийских СМИ, Вашингтон не стал гарантировать Джакарте, что сделка с Москвой не приведет к санкциям в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA).
 
РОССИЯИНДОНЕЗИЯСШАВАШИНГТОН
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала