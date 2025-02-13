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ВВС Индонезии заинтересованы в российских истребителях Су-35 и Су-57

ВВС Индонезии заинтересованы в российских истребителях Су-35 и Су-57 - 13.02.2025, ПРАЙМ

ВВС Индонезии заинтересованы в российских истребителях Су-35 и Су-57

ВВС Индонезии очень заинтересованы в российских истребителях Су-35 и Су-57, сейчас есть возможность для обсуждения поставок, заявил военный атташе посольства РФ | 13.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-13T03:18+0300

2025-02-13T03:18+0300

2025-02-13T03:18+0300

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ДЖАКАРТА, 13 фев - ПРАЙМ. ВВС Индонезии очень заинтересованы в российских истребителях Су-35 и Су-57, сейчас есть возможность для обсуждения поставок, заявил военный атташе посольства РФ в Индонезии Максим Лукьянов. "До сих пор в индонезийских военно-воздушных силах используются наши самолеты "Сухой" - Су-27 и Су-30. Я надеюсь, что они смогут использовать и самолеты следующего поколения - Су-35 или, может Су-57. Мы знаем, что ВВС Индонезии очень заинтересованы в этом. Но решение зависит не только от военных и оборонного ведомства, но и от политической воли. Но у нас есть такая возможность. И я уверен - это лучший выбор для ВВС Индонезии", - отметил Лукьянов, выступая на семинаре в Университете Индонезии (UI). Военный атташе посольства РФ добавил, что до сих пор ВВС Индонезии отзывались о российских истребителях исключительно позитивно. "Когда я общался с главными офицерам ВВС Индонезии и просил их рассказать о "Сухом" - есть ли проблемы, трудности - все говорили, что никаких проблем нет. Все восхищаются нашим оружием", - пояснил Лукьянов. Ранее посол Индонезии в Москве Жозе Тавареш заявил в интервью РИА Новости, что возобновление переговоров по поставкам российских Су-35 остается возможным. В 2021 году Индонезия официально отказалась покупать у России истребители и вместо них решила закупить французские и американские боевые самолеты. В качестве повода власти страны назвали проблемы с бюджетом, однако, по оценке экспертов, настоящая причина крылась в опасении санкций со стороны США. По данным индонезийских СМИ, Вашингтон не стал гарантировать Джакарте, что сделка с Москвой не приведет к санкциям в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA).

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