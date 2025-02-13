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Трамп намерен обсудить ядерное разоружение с Путиным и Си Цзиньпином
Трамп намерен обсудить ядерное разоружение с Путиным и Си Цзиньпином - 13.02.2025, ПРАЙМ
Трамп намерен обсудить ядерное разоружение с Путиным и Си Цзиньпином
Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует обсудить снижение ядерного потенциала с президентом РФ Владимиром Путиным и лидером КНР Си Цзиньпином и... | 13.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-13T23:47+0300
2025-02-13T23:47+0300
2025-02-13T23:55+0300
вооружения
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владимир путин
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ядерное оружие
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ВАШИНГТОН, 13 фев - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует обсудить снижение ядерного потенциала с президентом РФ Владимиром Путиным и лидером КНР Си Цзиньпином и допустил проведение трехстороннего саммита."Одна из первых встреч, которую я хочу провести, это с президентом Китая Си, президентом России Путиным. И я хочу сказать, давайте сократим наш военный бюджет вдвое ... (встреча будет посвящена - ред.) замедлению, прекращению и сокращению ядерного оружия", - заявил Трамп журналистам в Белом доме.На вопрос о том, видит ли он возможность проведения трехстороннего саммита с руководством РФ и КНР, президент США заявил, что "Я могу видеть это. Когда вещи немного успокоятся".
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дональд трамп, владимир путин, си цзиньпин, ядерное оружие
Вооружения, Дональд Трамп, Владимир Путин, Си Цзиньпин, ядерное оружие
Трамп намерен обсудить ядерное разоружение с Путиным и Си Цзиньпином
Трамп заявил о планах по саммиту с Си Цзиньпином и Путиным о сокращении ЯО
ВАШИНГТОН, 13 фев - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует обсудить снижение ядерного потенциала с президентом РФ Владимиром Путиным и лидером КНР Си Цзиньпином и допустил проведение трехстороннего саммита.
"Одна из первых встреч, которую я хочу провести, это с президентом Китая Си, президентом России Путиным. И я хочу сказать, давайте сократим наш военный бюджет вдвое ... (встреча будет посвящена - ред.) замедлению, прекращению и сокращению ядерного оружия", - заявил Трамп журналистам в Белом доме.
На вопрос о том, видит ли он возможность проведения трехстороннего саммита с руководством РФ и КНР, президент США заявил, что "Я могу видеть это. Когда вещи немного успокоятся".