https://1prime.ru/20250213/zakharova-854901410.html

Захарова иронично отреагировала на санкции Зеленского против Порошенко*

Захарова иронично отреагировала на санкции Зеленского против Порошенко* - 13.02.2025, ПРАЙМ

Захарова иронично отреагировала на санкции Зеленского против Порошенко*

Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией ответила на сообщения о том, что глава киевского режима Владимир Зеленский ввел санкции против... | 13.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-13T12:51+0300

2025-02-13T12:51+0300

2025-02-13T12:51+0300

политика

украина

общество

мид рф

мария захарова

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МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией ответила на сообщения о том, что глава киевского режима Владимир Зеленский ввел санкции против бывшего президента Украины Петра Порошенко*. "Жабагадюкинг", - заметила дипломат в своем канале в Telegram.Персональные санкции против Порошенко*, которые ввел в действие Зеленский, включают в себя лишение госнаград, бессрочную блокировку активов и запрет на вывод средств за границы Украины.* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов

https://1prime.ru/20250212/sanktsii-854889239.html

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украина, общество , мид рф, мария захарова