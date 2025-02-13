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Захарова иронично отреагировала на санкции Зеленского против Порошенко* - 13.02.2025, ПРАЙМ
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Захарова иронично отреагировала на санкции Зеленского против Порошенко*
Захарова иронично отреагировала на санкции Зеленского против Порошенко* - 13.02.2025, ПРАЙМ
Захарова иронично отреагировала на санкции Зеленского против Порошенко*
Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией ответила на сообщения о том, что глава киевского режима Владимир Зеленский ввел санкции против... | 13.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-13T12:51+0300
2025-02-13T12:51+0300
политика
украина
общество
мид рф
мария захарова
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МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией ответила на сообщения о том, что глава киевского режима Владимир Зеленский ввел санкции против бывшего президента Украины Петра Порошенко*. "Жабагадюкинг", - заметила дипломат в своем канале в Telegram.Персональные санкции против Порошенко*, которые ввел в действие Зеленский, включают в себя лишение госнаград, бессрочную блокировку активов и запрет на вывод средств за границы Украины.* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов
https://1prime.ru/20250212/sanktsii-854889239.html
украина
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украина, общество , мид рф, мария захарова
Политика, УКРАИНА, Общество , МИД РФ, Мария Захарова
12:51 13.02.2025
 
Захарова иронично отреагировала на санкции Зеленского против Порошенко*

Захарова о санкциях Зеленского против Порошенко: "жабагадюкинг"

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкИнтервью официального представителя МИД РФ М. Захаровой агентству РИА Новости
Интервью официального представителя МИД РФ М. Захаровой агентству РИА Новости - ПРАЙМ, 1920, 13.02.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией ответила на сообщения о том, что глава киевского режима Владимир Зеленский ввел санкции против бывшего президента Украины Петра Порошенко*.
"Жабагадюкинг", - заметила дипломат в своем канале в Telegram.
Персональные санкции против Порошенко*, которые ввел в действие Зеленский, включают в себя лишение госнаград, бессрочную блокировку активов и запрет на вывод средств за границы Украины.
* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов
Петр Порошенко - ПРАЙМ, 1920, 12.02.2025
На Украине ввели санкции против Порошенко*
Вчера, 22:44
 
ПолитикаУКРАИНАОбществоМИД РФМария Захарова
 
 
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