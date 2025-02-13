https://1prime.ru/20250213/zakharova-854901410.html
Захарова иронично отреагировала на санкции Зеленского против Порошенко*
Захарова иронично отреагировала на санкции Зеленского против Порошенко* - 13.02.2025, ПРАЙМ
Захарова иронично отреагировала на санкции Зеленского против Порошенко*
Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией ответила на сообщения о том, что глава киевского режима Владимир Зеленский ввел санкции против... | 13.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-13T12:51+0300
2025-02-13T12:51+0300
2025-02-13T12:51+0300
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МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией ответила на сообщения о том, что глава киевского режима Владимир Зеленский ввел санкции против бывшего президента Украины Петра Порошенко*. "Жабагадюкинг", - заметила дипломат в своем канале в Telegram.Персональные санкции против Порошенко*, которые ввел в действие Зеленский, включают в себя лишение госнаград, бессрочную блокировку активов и запрет на вывод средств за границы Украины.* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов
https://1prime.ru/20250212/sanktsii-854889239.html
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украина, общество , мид рф, мария захарова
Политика, УКРАИНА, Общество , МИД РФ, Мария Захарова
Захарова иронично отреагировала на санкции Зеленского против Порошенко*
Захарова о санкциях Зеленского против Порошенко: "жабагадюкинг"
МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией ответила на сообщения о том, что глава киевского режима Владимир Зеленский ввел санкции против бывшего президента Украины Петра Порошенко*.
"Жабагадюкинг", - заметила дипломат в своем канале в Telegram.
Персональные санкции против Порошенко*, которые ввел в действие Зеленский, включают в себя лишение госнаград, бессрочную блокировку активов и запрет на вывод средств за границы Украины.
* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов
На Украине ввели санкции против Порошенко*