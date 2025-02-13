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Захарова объяснила, когда и как именно Запад предал Украину - 13.02.2025, ПРАЙМ
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Захарова объяснила, когда и как именно Запад предал Украину
Захарова объяснила, когда и как именно Запад предал Украину - 13.02.2025, ПРАЙМ
Захарова объяснила, когда и как именно Запад предал Украину
Западные страны предали Украину, когда спровоцировали конфликт в этой стране, а лидеры Европы отказались выполнять Минские договоренности. Такое заявлением в... | 13.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-13T18:02+0300
2025-02-13T18:02+0300
политика
мария захарова
запад
украина
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МОСКВА, 13 фев – ПРАЙМ. Западные страны предали Украину, когда спровоцировали конфликт в этой стране, а лидеры Европы отказались выполнять Минские договоренности. Такое заявлением в своем Telegram-канале сделала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, комментируя реакцию на телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.Ранее министр иностранных дел Италии, вице-премьер Антонио Таяни заявил, что страны Европы не должна играть второстепенную роль в будущих переговорах по урегулированию украинского конфликта.По ее словам, Запад предал Украину, "когда помешал ее демократическому транзиту, укреплению независимости, когда вмешивался во внутренние дела, стравливал украинцев с русскими".Также она назвала предательством и то, что именно Запад инициировали антиконституционный переворот на Украине и обманывал, что выполняет Минские договоренности, а затем спровоцировали бойню в регионе. При этом Захарова напомнила, что именно лидеры государств Евросоюза в лице экс-канцлера Германии Ангелы Мергель и экс-президента Франции Франсуа Олланда заявляли, что и не собирались выполнять Минские соглашения, хотя ранее уверяли в обратном.
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мария захарова, запад, украина
Политика, Мария Захарова, ЗАПАД, УКРАИНА
18:02 13.02.2025
 
Захарова объяснила, когда и как именно Запад предал Украину

Захарова: Запад предал Украину, когда спровоцировал кризис в стране

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкИнтервью официального представителя МИД РФ М. Захаровой агентству РИА Новости
Интервью официального представителя МИД РФ М. Захаровой агентству РИА Новости - ПРАЙМ, 1920, 13.02.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 13 фев – ПРАЙМ. Западные страны предали Украину, когда спровоцировали конфликт в этой стране, а лидеры Европы отказались выполнять Минские договоренности. Такое заявлением в своем Telegram-канале сделала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, комментируя реакцию на телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.
Ранее министр иностранных дел Италии, вице-премьер Антонио Таяни заявил, что страны Европы не должна играть второстепенную роль в будущих переговорах по урегулированию украинского конфликта.
По ее словам, Запад предал Украину, "когда помешал ее демократическому транзиту, укреплению независимости, когда вмешивался во внутренние дела, стравливал украинцев с русскими".
Также она назвала предательством и то, что именно Запад инициировали антиконституционный переворот на Украине и обманывал, что выполняет Минские договоренности, а затем спровоцировали бойню в регионе.
При этом Захарова напомнила, что именно лидеры государств Евросоюза в лице экс-канцлера Германии Ангелы Мергель и экс-президента Франции Франсуа Олланда заявляли, что и не собирались выполнять Минские соглашения, хотя ранее уверяли в обратном.
 
ПолитикаМария ЗахароваЗАПАДУКРАИНА
 
 
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