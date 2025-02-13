https://1prime.ru/20250213/zelenskiy-854904467.html

"Втянул в натовскую авантюру". В Турции высказались о будущем Украины

"Втянул в натовскую авантюру". В Турции высказались о будущем Украины - 13.02.2025, ПРАЙМ

"Втянул в натовскую авантюру". В Турции высказались о будущем Украины

Владимир Зеленский втянул Украину в авантюру по вступлению в НАТО, разрушив будущее страны и наложив на нее расходы в более чем триллион долларов, считает глава | 13.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-13T14:42+0300

2025-02-13T14:42+0300

2025-02-13T14:42+0300

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АНКАРА, 13 фев - ПРАЙМ. Владимир Зеленский втянул Украину в авантюру по вступлению в НАТО, разрушив будущее страны и наложив на нее расходы в более чем триллион долларов, считает глава влиятельного турецкого Центра по изучению общественного мнения Optimar, аналитик Хильми Дашдемир. Во вторник президент США Дональд Трамп в интервью Fox News заявил, что Украина должна гарантировать безопасность вложенных в нее средств США, так как страна "может стать Россией в какой-то день". Американский президент подчеркнул, что Соединенные Штаты вложили 300-350 миллиардов долларов и ждут возвращения потраченных на Украину средств. "Зеленский втянул свою страну в авантюру под названием "вступление в НАТО". В этом процессе он потерял территорию своей страны. Тот факт, что Трамп взыщет с Украины 500 миллиардов долларов в дополнение к более чем 500 миллиардам долларов ущерба от конфликта, накладывает на Украину расходы в размере более чем 1 триллион долларов. Если ко всему этому добавить гибель украинцев на фронте, вынужденных переселенцев, то можно сказать, что такой игрок, как Зеленский, разрушил будущее такой страны, как Украина", - сказал РИА Новости аналитик.

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общество , украина, сша, турция, нато