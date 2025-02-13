Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Экс-депутат Рады назвал истинную причину введения санкций против Порошенко* - 13.02.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250213/zelenskiy-854908621.html
Экс-депутат Рады назвал истинную причину введения санкций против Порошенко*
Экс-депутат Рады назвал истинную причину введения санкций против Порошенко* - 13.02.2025, ПРАЙМ
Экс-депутат Рады назвал истинную причину введения санкций против Порошенко*
Владимир Зеленский, который ввел санкции против экс-президента Украины, главы оппозиционной партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко, стремится... | 13.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-13T16:40+0300
2025-02-13T16:49+0300
политика
украина
рада
петр порошенко
владимир зеленский
https://cdnn.1prime.ru/img/82758/86/827588662_0:55:1043:642_1920x0_80_0_0_06544ed44b441d60e2165f61adf5c1e4.jpg
МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Владимир Зеленский, который ввел санкции против экс-президента Украины, главы оппозиционной партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко, стремится нейтрализовать угрозу от него на случай президентских выборов в стране, считает член движения "Другая Украина" и экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник. В четверг Зеленский ввел в действие бессрочные персональные санкции против Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму), которые включают в себя лишение государственных наград, блокировку активов, предотвращение вывода средств за границы Украины, а также прекращение действия торговых соглашений и выполнения торговых операций. "Зеленский, понимая, что он (Порошенко - ред.) уже настроился на выборы, хочет не допустить, чтобы он стал лидером парламента, а потом и кандидатом в президенты", - сказал РИА Новости эксперт. Олейник полагает, что выборы президента Украины, очевидно, состоятся, и до них Порошенко, депутат Верховной рады, может быть поддержан европейскими либеральными силами для избрания председателем парламента. Это дало бы хорошую стартовую позицию для участия в президентской гонке, отметил собеседник агентства, который считает, что в Европе, вероятно, уже приняли концепцию замены Зеленского на Порошенко. Экс-депутат также упомянул обсуждаемую в СМИ Украины возможность возбуждения уголовного дела против Порошенко. Такое развитие событий могло бы резко осложнить избрание бывшего президента на пост председателя Рады, полагает Олейник. "Если, как они пишут, возбудят уголовное дело за измену родине - эта статья не предполагает залога, - если суд примет решение об аресте, он будет сидеть, как (олигарх Игорь - ред.) Коломойский, то есть понятно, что он будет отсутствовать в парламенте, а очень важно, когда ты присутствуешь в парламенте. Как его сделать председателем, если он в тюрьме? Это непростой вопрос", - объяснил собеседник агентства.* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов
https://1prime.ru/20250213/zakharova-854901410.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82758/86/827588662_58:0:985:695_1920x0_80_0_0_4ab0b916021ec023f363f557b1f20e12.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, рада, петр порошенко, владимир зеленский
Политика, УКРАИНА, Рада, Петр Порошенко, Владимир Зеленский
16:40 13.02.2025 (обновлено: 16:49 13.02.2025)
 
Экс-депутат Рады назвал истинную причину введения санкций против Порошенко*

Олейник: Зеленский стремится устранить угрозу от Порошенко на случай выборов

© Фото : Администрация Президента Украины%Президент Украины Петр Порошенко
%Президент Украины Петр Порошенко - ПРАЙМ, 1920, 13.02.2025
© Фото : Администрация Президента Украины
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Владимир Зеленский, который ввел санкции против экс-президента Украины, главы оппозиционной партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко, стремится нейтрализовать угрозу от него на случай президентских выборов в стране, считает член движения "Другая Украина" и экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник.
В четверг Зеленский ввел в действие бессрочные персональные санкции против Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму), которые включают в себя лишение государственных наград, блокировку активов, предотвращение вывода средств за границы Украины, а также прекращение действия торговых соглашений и выполнения торговых операций.
"Зеленский, понимая, что он (Порошенко - ред.) уже настроился на выборы, хочет не допустить, чтобы он стал лидером парламента, а потом и кандидатом в президенты", - сказал РИА Новости эксперт.
Олейник полагает, что выборы президента Украины, очевидно, состоятся, и до них Порошенко, депутат Верховной рады, может быть поддержан европейскими либеральными силами для избрания председателем парламента. Это дало бы хорошую стартовую позицию для участия в президентской гонке, отметил собеседник агентства, который считает, что в Европе, вероятно, уже приняли концепцию замены Зеленского на Порошенко.
Экс-депутат также упомянул обсуждаемую в СМИ Украины возможность возбуждения уголовного дела против Порошенко. Такое развитие событий могло бы резко осложнить избрание бывшего президента на пост председателя Рады, полагает Олейник.
"Если, как они пишут, возбудят уголовное дело за измену родине - эта статья не предполагает залога, - если суд примет решение об аресте, он будет сидеть, как (олигарх Игорь - ред.) Коломойский, то есть понятно, что он будет отсутствовать в парламенте, а очень важно, когда ты присутствуешь в парламенте. Как его сделать председателем, если он в тюрьме? Это непростой вопрос", - объяснил собеседник агентства.
* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов
Интервью официального представителя МИД РФ М. Захаровой агентству РИА Новости - ПРАЙМ, 1920, 13.02.2025
Захарова иронично отреагировала на санкции Зеленского против Порошенко*
12:51
 
ПолитикаУКРАИНАРадаПетр ПорошенкоВладимир Зеленский
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала