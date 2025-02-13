https://1prime.ru/20250213/zelenskiy-854908621.html

Экс-депутат Рады назвал истинную причину введения санкций против Порошенко*

Экс-депутат Рады назвал истинную причину введения санкций против Порошенко* - 13.02.2025, ПРАЙМ

Экс-депутат Рады назвал истинную причину введения санкций против Порошенко*

Владимир Зеленский, который ввел санкции против экс-президента Украины, главы оппозиционной партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко, стремится... | 13.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-13T16:40+0300

2025-02-13T16:40+0300

2025-02-13T16:49+0300

политика

украина

рада

петр порошенко

владимир зеленский

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МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Владимир Зеленский, который ввел санкции против экс-президента Украины, главы оппозиционной партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко, стремится нейтрализовать угрозу от него на случай президентских выборов в стране, считает член движения "Другая Украина" и экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник. В четверг Зеленский ввел в действие бессрочные персональные санкции против Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму), которые включают в себя лишение государственных наград, блокировку активов, предотвращение вывода средств за границы Украины, а также прекращение действия торговых соглашений и выполнения торговых операций. "Зеленский, понимая, что он (Порошенко - ред.) уже настроился на выборы, хочет не допустить, чтобы он стал лидером парламента, а потом и кандидатом в президенты", - сказал РИА Новости эксперт. Олейник полагает, что выборы президента Украины, очевидно, состоятся, и до них Порошенко, депутат Верховной рады, может быть поддержан европейскими либеральными силами для избрания председателем парламента. Это дало бы хорошую стартовую позицию для участия в президентской гонке, отметил собеседник агентства, который считает, что в Европе, вероятно, уже приняли концепцию замены Зеленского на Порошенко. Экс-депутат также упомянул обсуждаемую в СМИ Украины возможность возбуждения уголовного дела против Порошенко. Такое развитие событий могло бы резко осложнить избрание бывшего президента на пост председателя Рады, полагает Олейник. "Если, как они пишут, возбудят уголовное дело за измену родине - эта статья не предполагает залога, - если суд примет решение об аресте, он будет сидеть, как (олигарх Игорь - ред.) Коломойский, то есть понятно, что он будет отсутствовать в парламенте, а очень важно, когда ты присутствуешь в парламенте. Как его сделать председателем, если он в тюрьме? Это непростой вопрос", - объяснил собеседник агентства.* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов

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украина, рада, петр порошенко, владимир зеленский