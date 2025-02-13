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ОЗК дала прогноз по урожаю зерна в России

ОЗК дала прогноз по урожаю зерна в России - 13.02.2025, ПРАЙМ

ОЗК дала прогноз по урожаю зерна в России

Урожай зерна в России в 2025 году, по оптимистичному сценарию, может достичь 140-145 миллионов тонн, сообщила заместитель генерального директора Объединенной... | 13.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-13T15:08+0300

2025-02-13T15:08+0300

2025-02-13T15:08+0300

экономика

россия

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зерно

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МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Урожай зерна в России в 2025 году, по оптимистичному сценарию, может достичь 140-145 миллионов тонн, сообщила заместитель генерального директора Объединенной зерновой компании (ОЗК) Ксения Боломатова на конференции "Где маржа 2025". "Исходя из прогноза по в принципе хорошему и удовлетворительному состоянию большей части озимых, а также по прогнозу Минсельхоза по увеличению посевных площадей, мы ожидаем, что в консервативном (сценарии - ред.) урожай будущего сезона превысит урожай 2024 года, в оптимистичном - существенно превысит и может достичь 140-145 миллионов тонн", - заявила Боломатова. Она также отметила, что экспорт зерновых и зернобобовых культур из РФ в сельхозсезоне 2024-2025 (с июля по июнь) может достигнуть 55 миллионов тонн, в том числе 44 миллиона тонн пшеницы. "У нас есть традиционные страны MENA (страны макрорегиона Ближнего Востока и Северной Африки – ред.), куда мы поставляем. …Если остановиться именно конкретно на пшенице, то у нас прям есть ряд успехов. …Отгрузки в некоторых направлениях выросли в два раза и более чем в два раза", - уточнила замглавы ОЗК. Министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут в конце январе сообщала, что сбор зерна в России, согласно предварительной статистике, в 2024 году составил 128 миллионов тонн, а окончательно ожидается, что будет 130 миллионов тонн, как и планировалось в начале сезона. А ее заместитель Максим Титов отмечал, что Минсельхоз ожидает урожай зерна в 2025 году больше, чем был в 2024.

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россия, минсельхоз, зерно