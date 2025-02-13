https://1prime.ru/20250213/zhile-854895338.html

В "Дом.РФ" рассказали о последствиях сокращения строительства жилья

В "Дом.РФ" рассказали о последствиях сокращения строительства жилья - 13.02.2025, ПРАЙМ

В "Дом.РФ" рассказали о последствиях сокращения строительства жилья

Сокращение запусков новых проектов строительства жилья в 2025 году может сказаться на ценах через пару лет, целесообразно в ближайшее время начинать принимать... | 13.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-13T09:24+0300

2025-02-13T09:24+0300

2025-02-13T09:24+0300

экономика

недвижимость

бизнес

дом.рф

https://cdnn.1prime.ru/img/84268/63/842686368_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_8d8046aac0a6c82e4b56620e26ffcea7.jpg

МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Сокращение запусков новых проектов строительства жилья в 2025 году может сказаться на ценах через пару лет, целесообразно в ближайшее время начинать принимать меры поддержки, чтобы не допустить сползания в кризис предложения, рассказал в интервью РИА Новости руководитель аналитического центра "Дом.РФ" Михаил Гольдберг. "Запуски новых проектов могут существенно снизиться. Если в 2024 году было запущено 48 миллионов квадратных метров жилья, то в этом году показатель может снизиться до 30-35 миллионов квадратных метров. Учитывая, что в среднем между началом строительства и вводом жилья в эксплуатацию проходит 2-3 года, то низкие запуски, которые мы, возможно, увидим в этом году, повлияют на снижение предложения новостроек в 2027 году", - предположил он. При этом Гольдберг обратил внимание на то, что если посмотреть на распроданность новостроек по годам, то можно увидеть, что для ввода 2025 года никаких угроз нет. "Он распродан наполовину за счет высокого уровня ипотечных займов начиная с 2022 года", - пояснил он. Однако по мнению Гольдберга, в 2026 году уже могут начаться проблемы, особенно если уровень продаж упадет еще больше. "В таком случае застройщики не будут мотивированы начинать новые запуски, что скажется на объемах ввода жилья после 2027 года. Поэтому целесообразно в ближайшее время начинать принимать меры поддержки, чтобы не допустить сползания в кризис предложения, который может начаться, если уровень продаж упадет еще на 30% и более", - подчеркнул он. Руководитель аналитического центра "Дом.РФ" предположил, что в одном из сценариев может случиться так, что именно в 2027 году ключевая ставка нормализуется, рыночные ставки по ипотеке упадут ниже 10%, а объем жилья в продаже сократится на 30-40% по сравнению с текущим уровнем. "Тогда недостаток нового жилья в этот период вызовет скачок цен, снижение его доступности. Конечно, мы хотим этого избежать. И сейчас работаем над мерами поддержки отрасли, которые, надеюсь, будут реализованы", - подытожил он. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.

https://1prime.ru/20250212/zhile-854870531.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

недвижимость, бизнес, дом.рф