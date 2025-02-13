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Цены на золото растут после двух дней снижения - 13.02.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250213/zoloto-854914106.html
Цены на золото растут после двух дней снижения
Цены на золото растут после двух дней снижения - 13.02.2025, ПРАЙМ
Цены на золото растут после двух дней снижения
Цена золота в четверг вечером растет после снижения двух торговых дней подряд, свидетельствуют данные торгов. | 13.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-13T21:28+0300
2025-02-13T21:28+0300
экономика
золото
цена
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МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Цена золота в четверг вечером растет после снижения двух торговых дней подряд, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 21.19 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 14,99 доллара, или на 0,51%, до 2 943,69 доллара за тройскую унцию. По итогам торгов вторника и среды золото снизилось в цене на 0,19%. В это же время мартовский фьючерс на серебро дешевел на 0,28% - до 32,693 доллара за унцию. В четверг мировые инвесторы оценивали вышедшие данные по США. Согласно данным, опубликованным министерством труда страны, число первичных заявок на пособие по безработице в Штатах за неделю по 8 февраля составило 213 тысяч, снизившись на 7 тысяч по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели в 220 тысяч. Статистика по США может отражаться на курсе доллара, который регулирует спрос на золото со стороны держателей других валют.
https://1prime.ru/20250211/zolota-854852710.html
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золото, цена
Экономика, золото, цена
21:28 13.02.2025
 
Цены на золото растут после двух дней снижения

Золото дорожает после двух торговых дней снижения подряд

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкЗолото
Золото - ПРАЙМ, 1920, 13.02.2025
© РИА Новости . Павел Лисицын
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МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Цена золота в четверг вечером растет после снижения двух торговых дней подряд, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 21.19 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 14,99 доллара, или на 0,51%, до 2 943,69 доллара за тройскую унцию. По итогам торгов вторника и среды золото снизилось в цене на 0,19%.
В это же время мартовский фьючерс на серебро дешевел на 0,28% - до 32,693 доллара за унцию.
В четверг мировые инвесторы оценивали вышедшие данные по США. Согласно данным, опубликованным министерством труда страны, число первичных заявок на пособие по безработице в Штатах за неделю по 8 февраля составило 213 тысяч, снизившись на 7 тысяч по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели в 220 тысяч.
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