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Цены на золото растут после двух дней снижения

Цены на золото растут после двух дней снижения - 13.02.2025, ПРАЙМ

Цены на золото растут после двух дней снижения

Цена золота в четверг вечером растет после снижения двух торговых дней подряд, свидетельствуют данные торгов. | 13.02.2025, ПРАЙМ

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экономика

золото

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МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Цена золота в четверг вечером растет после снижения двух торговых дней подряд, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 21.19 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 14,99 доллара, или на 0,51%, до 2 943,69 доллара за тройскую унцию. По итогам торгов вторника и среды золото снизилось в цене на 0,19%. В это же время мартовский фьючерс на серебро дешевел на 0,28% - до 32,693 доллара за унцию. В четверг мировые инвесторы оценивали вышедшие данные по США. Согласно данным, опубликованным министерством труда страны, число первичных заявок на пособие по безработице в Штатах за неделю по 8 февраля составило 213 тысяч, снизившись на 7 тысяч по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели в 220 тысяч. Статистика по США может отражаться на курсе доллара, который регулирует спрос на золото со стороны держателей других валют.

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золото, цена