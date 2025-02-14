https://1prime.ru/20250214/akkumulyator-854946669.html

Китайские ученые смогли заставить аккумуляторы работать в 6 раз дольше

Китайские ученые смогли заставить аккумуляторы работать в 6 раз дольше - 14.02.2025, ПРАЙМ

Китайские ученые смогли заставить аккумуляторы работать в 6 раз дольше

Ученые из КНР разработали способ, позволяющий работать в шесть раз дольше литиево-ионным аккумуляторам, применяемым в электромобилях и смартфонах, пишет... | 14.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-14T18:06+0300

2025-02-14T18:06+0300

2025-02-14T18:06+0300

литий-ионные аккумуляторы

китай

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МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Ученые из КНР разработали способ, позволяющий работать в шесть раз дольше литиево-ионным аккумуляторам, применяемым в электромобилях и смартфонах, пишет гонконгское издание South China Morning Post в пятницу. "Аккумуляторы являются ключевым элементом многих современных технологий, от смартфонов до электромобилей. Но по мере старения аккумуляторов, они становятся менее эффективными… Исследователи заявили, что они смогли решить эту проблему с помощью "инъекции" специального раствора для восстановления "больных" аккумуляторов", - говорится в публикации. Обычно срок службы литиево-ионных аккумуляторов завершается, когда запасы ионов лития иссякают, Остальные компоненты аккумуляторов остаются в рабочем состоянии. Команда ученых из Фуданьского университета в Шанхае решила создать молекулу-носитель лития, которую можно вводить в аккумулятор для контроля ионов. Они использовали вещество, известное, как трифторметилсульфонат лития. Результаты работы опубликованы в научном журнале Nature. "Аккумулятор после такой процедуры смог сохранить свои первоначальные характеристики после 12 тысяч циклов зарядки, по сравнению с обычным сроком службы в 2 тысячи циклов", - заявил работавший над проектом исследователь Гао Юэ Центральному телевидению Китая.По словам ученого, современные аккумуляторы теряют до 30% эффективности через 2,7 года, а аккумулятор электромобиля, на котором использовали эту "инъекцию", сможет работать до 18 лет.

https://1prime.ru/20250113/akkumulyator-854155562.html

китай

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литий-ионные аккумуляторы, китай