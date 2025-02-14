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Акции Coinbase снижаются на 1,5% после публикации финотчетности

Акции Coinbase снижаются на 1,5% после публикации финотчетности - 14.02.2025, ПРАЙМ

Акции Coinbase снижаются на 1,5% после публикации финотчетности

Стоимость акций криптобиржи Coinbase снижается на постторгах на 1,5% после публикации финотчетности, свидетельствуют данные торгов. | 14.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-14T07:55+0300

2025-02-14T07:55+0300

2025-02-14T07:55+0300

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МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Стоимость акций криптобиржи Coinbase снижается на постторгах на 1,5% после публикации финотчетности, свидетельствуют данные торгов. После закрытия основных торгов акции дешевеют на 1,47%, до 293,72 доллара. В четверг акции подорожали на 8,44%, до 298,11 доллара. В четвертом квартале разводненная прибыль криптобиржи на акцию составила 4,68 доллара после 1,04 доллара годом ранее, прогноз предполагал прибыль в 1,36 доллара. Чистая прибыль, приходящаяся на акционеров, выросла в 4,7 раза год к году и составила 1,291 миллиарда долларов. Выручка Coinbase за три отчетных месяца выросла в 2,4 раза в годовом выражении, до 2,272 миллиарда долларов при прогнозе в 1,59 миллиарда. При этом выручка подразделения подписок и услуг в четвертом квартале выросла в 1,7 раза год к году, до 641,1 миллиона долларов. Биржа ожидает по итогам первого квартала получить выручку от подразделения подписок и услуг в 685-765 миллионов долларов, рынки ожидали прогноза на уровне примерно в 610,6 миллиона. По итогам всего 2024 года разводненная прибыль криптобиржи на акцию составила 9,48 доллара после 0,37 доллара годом ранее. Выручка выросла вдвое, до 6,564 миллиарда долларов. Чистая прибыль, приходящаяся на акционеров, выросла в 27 раз и составила 2,578 миллиарда долларов после 94,752 миллиона долларов годом ранее. Американская биржа криптовалют Coinbase основана в 2012 году. На платформе Coinbase торгуются Bitcoin, Ethereum и другие криптовалюты. Компания работает более чем в 100 странах. По состоянию на конец 2024 года штат составлял 3 772 сотрудника.

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рынки, москва, coinbase