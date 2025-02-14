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Продажу алкоголя во дворах домов могут запретить в Подмосковье
Продажу алкоголя во дворах домов могут запретить в Подмосковье - 14.02.2025, ПРАЙМ
Продажу алкоголя во дворах домов могут запретить в Подмосковье
Закон о запрете продажи алкоголя в магазинах во дворах домов и на первых этажах многоквартирных домов (МКД) рассмотрят в пятницу в Московской областной думе,... | 14.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-14T11:01+0300
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МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Закон о запрете продажи алкоголя в магазинах во дворах домов и на первых этажах многоквартирных домов (МКД) рассмотрят в пятницу в Московской областной думе, сообщает пресс-служба губернатора региона Андрея Воробьева. "Во-первых, запретим продажу алкоголя во всех торговых точках во дворах многоквартирных домов. Если дверь магазина выходит во двор - никакого спиртного на прилавках быть не должно. Особенно много проблем доставляют алкомаркеты, расположенные на первых этажах МКД: это постоянные шум, мусор и прочие неудобства, от которых страдают жители. Жилые дома, дворы - не лучшее место для этого", - сказал Воробьев, слова которого приводит пресс-служба губернатора и правительства региона. Кроме того, по словам главы области, планируется ограничить время розничной продажи алкогольной продукции в объектах общественного питания в жилых домах с 23.00 до 08.00. "Надеюсь, что решение будет принято, а правоохранительный блок поддержит нас в его реализации", - отметил Воробьев. По данным пресс-службы, ранее запрет на розничную продажу алкоголя в России с 23.00 до 8.00 не относился к объектам общепита. Теперь регионы также могут вводить свои ограничения. В Московской области планируется принять решение распространить их на точки общественного питания, расположенные в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях. Как уточняет пресс-служба, новые ограничения не затронут рестораны. Что касается торговых объектов, то продажа алкоголя допускается только в пристроенных или встроенно-пристроенных помещениях к МКД, а также в магазинах, у которых все входы организованы со стороны дороги и расположены не далее чем 30 метров от ее края. "За последние пять лет количество точек реализации алкоголя в Подмосковье выросло более чем на четверть. Как следствие - рост жалоб о нарушениях тишины и покоя во дворах. В Подмосковье в 2024 году было совершено почти 5 тысяч преступлений в состоянии опьянения. Кроме того, составлено более тысячи протоколов в отношении несовершеннолетних из-за употребления спиртных напитков. Эта статистика вызывает беспокойство, что во многом и послужило причиной для дополнительных ограничений", - отметили в пресс-службе.
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Продажу алкоголя во дворах домов могут запретить в Подмосковье
Продажу алкоголя во дворах и на первых этажах МКД могут запретить в Подмосковье
МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Закон о запрете продажи алкоголя в магазинах во дворах домов и на первых этажах многоквартирных домов (МКД) рассмотрят в пятницу в Московской областной думе, сообщает пресс-служба губернатора региона Андрея Воробьева.
"Во-первых, запретим продажу алкоголя во всех торговых точках во дворах многоквартирных домов. Если дверь магазина выходит во двор - никакого спиртного на прилавках быть не должно. Особенно много проблем доставляют алкомаркеты, расположенные на первых этажах МКД: это постоянные шум, мусор и прочие неудобства, от которых страдают жители. Жилые дома, дворы - не лучшее место для этого", - сказал Воробьев, слова которого приводит пресс-служба губернатора и правительства региона.
Кроме того, по словам главы области, планируется ограничить время розничной продажи алкогольной продукции в объектах общественного питания в жилых домах с 23.00 до 08.00.
"Надеюсь, что решение будет принято, а правоохранительный блок поддержит нас в его реализации", - отметил Воробьев.
По данным пресс-службы, ранее запрет на розничную продажу алкоголя в России с 23.00 до 8.00 не относился к объектам общепита. Теперь регионы также могут вводить свои ограничения. В Московской области планируется принять решение распространить их на точки общественного питания, расположенные в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях.
Как уточняет пресс-служба, новые ограничения не затронут рестораны. Что касается торговых объектов, то продажа алкоголя допускается только в пристроенных или встроенно-пристроенных помещениях к МКД, а также в магазинах, у которых все входы организованы со стороны дороги и расположены не далее чем 30 метров от ее края.
"За последние пять лет количество точек реализации алкоголя в Подмосковье выросло более чем на четверть. Как следствие - рост жалоб о нарушениях тишины и покоя во дворах. В Подмосковье в 2024 году было совершено почти 5 тысяч преступлений в состоянии опьянения. Кроме того, составлено более тысячи протоколов в отношении несовершеннолетних из-за употребления спиртных напитков. Эта статистика вызывает беспокойство, что во многом и послужило причиной для дополнительных ограничений", - отметили в пресс-службе.
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