https://1prime.ru/20250214/alkogol-854932590.html
Продажу алкоголя во дворах домов в Подмосковье запретят с 1 сентября
Продажу алкоголя во дворах домов в Подмосковье запретят с 1 сентября - 14.02.2025, ПРАЙМ
Продажу алкоголя во дворах домов в Подмосковье запретят с 1 сентября
Продажа алкоголя в магазинах во дворах и на первых этажах многоквартирных жилых домов (МКД) в Подмосковье будет запрещена с 1 сентября, такой закон был принят в | 14.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-14T12:12+0300
2025-02-14T12:12+0300
2025-02-14T12:12+0300
политика
бизнес
московская область
https://cdnn.1prime.ru/img/84231/17/842311784_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_d586bdf9c9038dc2f20cf8eef71d97e9.jpg
МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Продажа алкоголя в магазинах во дворах и на первых этажах многоквартирных жилых домов (МКД) в Подмосковье будет запрещена с 1 сентября, такой закон был принят в ходе 104-го заседания Мособлдумы. "Участники общественных слушаний поддержали введение ограничений для магазинов, реализуемых алкоголь в многоквартирных домах. В этой связи проектом закона предлагается разрешить продавать алкоголь только в том случае, если вход для посетителя организован со стороны улицы. В остальных случаях реализовать алкоголь будет не разрешено", - заявил в ходе заседания председатель комитета Мособлдумы по аграрной политике и потребительскому рынку Сергей Керселян. Розничная продажа алкоголя в магазине при жилом доме будет разрешена, только если торговый объект расположен в пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях, а вход и выход в магазин для посетителей находится со стороны улично-дорожной сети и расположен в радиусе до 30 метров до края проезжей части. Во всех остальных случаях, когда вход и выход в магазин находятся со стороны двора, продажа алкоголя будет запрещена. В кафе, столовых и барах, расположенных в многоквартирном доме, будет запрещено продавать алкоголь с 23.00 до 08.00. Исключением станут рестораны. Требования к минимальному уставному капиталу, необходимому для получения лицензии на розничную продажу алкоголя, увеличатся с 500 тысяч до 1 миллиона рублей. Все вышеуказанные ограничения вступят в силу с 1 сентября 2025 года.
https://1prime.ru/20250214/alkogol-854929256.html
московская область
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84231/17/842311784_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_86ab332e3bfd1b3c4cde92245edee435.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, московская область
Политика, Бизнес, Московская область
Продажу алкоголя во дворах домов в Подмосковье запретят с 1 сентября
Запрет на продажу алкоголя во дворах домов в Подмосковье вступит в силу с 1 сентября
МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Продажа алкоголя в магазинах во дворах и на первых этажах многоквартирных жилых домов (МКД) в Подмосковье будет запрещена с 1 сентября, такой закон был принят в ходе 104-го заседания Мособлдумы.
"Участники общественных слушаний поддержали введение ограничений для магазинов, реализуемых алкоголь в многоквартирных домах. В этой связи проектом закона предлагается разрешить продавать алкоголь только в том случае, если вход для посетителя организован со стороны улицы. В остальных случаях реализовать алкоголь будет не разрешено", - заявил в ходе заседания председатель комитета Мособлдумы по аграрной политике и потребительскому рынку Сергей Керселян.
Розничная продажа алкоголя в магазине при жилом доме будет разрешена, только если торговый объект расположен в пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях, а вход и выход в магазин для посетителей находится со стороны улично-дорожной сети и расположен в радиусе до 30 метров до края проезжей части. Во всех остальных случаях, когда вход и выход в магазин находятся со стороны двора, продажа алкоголя будет запрещена.
В кафе, столовых и барах, расположенных в многоквартирном доме, будет запрещено продавать алкоголь с 23.00 до 08.00. Исключением станут рестораны.
Требования к минимальному уставному капиталу, необходимому для получения лицензии на розничную продажу алкоголя, увеличатся с 500 тысяч до 1 миллиона рублей.
Все вышеуказанные ограничения вступят в силу с 1 сентября 2025 года.
Продажу алкоголя во дворах домов могут запретить в Подмосковье