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В Курской области съемочная группа Первого канала подверглась атаке ВСУ

В Курской области съемочная группа Первого канала подверглась атаке ВСУ - 14.02.2025, ПРАЙМ

В Курской области съемочная группа Первого канала подверглась атаке ВСУ

В населенном пункте Черкасская Конопелька Суджанского района Курской области была атакована съемочная группа Первого канала, в результате ранения получил... | 14.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-14T21:14+0300

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александр хинштейн

сми

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КУРСК, 14 фев - ПРАЙМ. В населенном пункте Черкасская Конопелька Суджанского района Курской области была атакована съемочная группа Первого канала, в результате ранения получил оператор Юрий Шолмов, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн. "Сегодня съемочная группа Первого канала подверглась атаке ВСУ в Черкасской Конопельке Суджанского района. В результате атаки дрона ранения получил оператор Юрий Шолмов", - написал он в своём Telegram-канале.По его словам, предположительно, у пострадавшего оператора минно-взрывная травма, осколочное ранение голени и акубаротравма.

https://1prime.ru/20250213/kabmin-854906644.html

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александр хинштейн, сми