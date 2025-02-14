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В Курской области съемочная группа Первого канала подверглась атаке ВСУ - 14.02.2025, ПРАЙМ
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В Курской области съемочная группа Первого канала подверглась атаке ВСУ
В Курской области съемочная группа Первого канала подверглась атаке ВСУ - 14.02.2025, ПРАЙМ
В Курской области съемочная группа Первого канала подверглась атаке ВСУ
В населенном пункте Черкасская Конопелька Суджанского района Курской области была атакована съемочная группа Первого канала, в результате ранения получил... | 14.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-14T21:14+0300
2025-02-14T21:14+0300
александр хинштейн
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КУРСК, 14 фев - ПРАЙМ. В населенном пункте Черкасская Конопелька Суджанского района Курской области была атакована съемочная группа Первого канала, в результате ранения получил оператор Юрий Шолмов, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн. "Сегодня съемочная группа Первого канала подверглась атаке ВСУ в Черкасской Конопельке Суджанского района. В результате атаки дрона ранения получил оператор Юрий Шолмов", - написал он в своём Telegram-канале.По его словам, предположительно, у пострадавшего оператора минно-взрывная травма, осколочное ранение голени и акубаротравма.
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александр хинштейн, сми
Александр Хинштейн, СМИ
21:14 14.02.2025
 
В Курской области съемочная группа Первого канала подверглась атаке ВСУ

Съемочная группа Первого канала подверглась атаке ВСУ в Курской области, ранен оператор

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - ПРАЙМ, 1920, 14.02.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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КУРСК, 14 фев - ПРАЙМ. В населенном пункте Черкасская Конопелька Суджанского района Курской области была атакована съемочная группа Первого канала, в результате ранения получил оператор Юрий Шолмов, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн.
"Сегодня съемочная группа Первого канала подверглась атаке ВСУ в Черкасской Конопельке Суджанского района. В результате атаки дрона ранения получил оператор Юрий Шолмов", - написал он в своём Telegram-канале.
По его словам, предположительно, у пострадавшего оператора минно-взрывная травма, осколочное ранение голени и акубаротравма.
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