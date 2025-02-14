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В Курской области съемочная группа Первого канала подверглась атаке ВСУ
В Курской области съемочная группа Первого канала подверглась атаке ВСУ - 14.02.2025, ПРАЙМ
В Курской области съемочная группа Первого канала подверглась атаке ВСУ
В населенном пункте Черкасская Конопелька Суджанского района Курской области была атакована съемочная группа Первого канала, в результате ранения получил... | 14.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-14T21:14+0300
2025-02-14T21:14+0300
2025-02-14T21:14+0300
александр хинштейн
сми
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КУРСК, 14 фев - ПРАЙМ. В населенном пункте Черкасская Конопелька Суджанского района Курской области была атакована съемочная группа Первого канала, в результате ранения получил оператор Юрий Шолмов, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн. "Сегодня съемочная группа Первого канала подверглась атаке ВСУ в Черкасской Конопельке Суджанского района. В результате атаки дрона ранения получил оператор Юрий Шолмов", - написал он в своём Telegram-канале.По его словам, предположительно, у пострадавшего оператора минно-взрывная травма, осколочное ранение голени и акубаротравма.
https://1prime.ru/20250213/kabmin-854906644.html
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александр хинштейн, сми
В Курской области съемочная группа Первого канала подверглась атаке ВСУ
Съемочная группа Первого канала подверглась атаке ВСУ в Курской области, ранен оператор
КУРСК, 14 фев - ПРАЙМ. В населенном пункте Черкасская Конопелька Суджанского района Курской области была атакована съемочная группа Первого канала, в результате ранения получил оператор Юрий Шолмов, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн.
"Сегодня съемочная группа Первого канала подверглась атаке ВСУ в Черкасской Конопельке Суджанского района. В результате атаки дрона ранения получил оператор Юрий Шолмов", - написал он в своём Telegram-канале.
По его словам, предположительно, у пострадавшего оператора минно-взрывная травма, осколочное ранение голени и акубаротравма.
Кабмин выделит средства на жилье для эвакуированных жителей Курской области