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МИД Финляндии впервые призвало не приписывать РФ все инциденты с кабелями

МИД Финляндии впервые призвало не приписывать РФ все инциденты с кабелями - 14.02.2025, ПРАЙМ

МИД Финляндии впервые призвало не приписывать РФ все инциденты с кабелями

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности впервые призвала работать с фактами при... | 14.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-14T18:18+0300

2025-02-14T18:18+0300

2025-02-14T18:18+0300

финляндия

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МЮНХЕН, 14 фев - ПРАЙМ. Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности впервые призвала работать с фактами при расследовании повреждений кабелей в Балтийском море, и не приписывать эти инциденты РФ. Ранее посол России в Финляндии Павел Кузнецов заявил РИА Новости, что в Финляндии за любым подозрительным инцидентом, таким как авария телекоммуникационной сети, взлом водонапорных башен или полеты дронов около стратегических объектов, видится "российский след". "Что касается Балтийского моря… Мы всегда должны работать с фактами, потому что мы являемся странами, которые полагаются на верховенство закона... Поэтому мы должны также помнить, что нам следует подходить ко всему с холодной головой и не приписывать все России", - сказала Валтонен.Министр в очередной раз заявила о необходимости бороться с судами, якобы причастными к перевозке российских энергетических ресурсов, так как они, как утверждает Валтонен, представляют угрозу для критической инфраструктуры и окружающей среды. Инциденты с повреждением кабелей в Балтийском море произошли в ноябре и декабре прошлого года. В ноябре оборвались телекоммуникационный кабель C-Lion1 между Финляндией и Германией, а также коммуникационный кабель между Швецией и Литвой. Тогда власти заподозрили в произошедшем китайский сухогруз Yi Peng 3. В декабре повредился электрокабель EstLink 2 между Финляндией и Эстонией, а вместе с ним еще четыре кабеля связи, соединяющие Финляндию с Эстонией и Германией. Правоохранители подозревают, что танкер Eagle S под флагом Островов Кука якорем повредил кабели в Финском заливе, при этом таможня Финляндии бездоказательно утверждала, что судно Eagle S якобы причастно к перевозке российских энергоресурсов. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что заявления о якобы следе Москвы в повреждении кабелей в Балтийском море нацелены на то, чтобы препятствовать экспорту российской нефти и произвольно ограничить судоходство в акватории.

https://1prime.ru/20250213/uscherb-854914805.html

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