https://1prime.ru/20250214/banki-854938251.html
Российские банки могут снизить ставки по вкладам после решения ЦБ по ставке
Российские банки могут снизить ставки по вкладам после решения ЦБ по ставке - 14.02.2025, ПРАЙМ
Российские банки могут снизить ставки по вкладам после решения ЦБ по ставке
Рынок сбережений в России после решения ЦБ сохранить ключевую ставку на уровне 21% "успокоится", а снижение ставок по вкладам в ближайшие месяцы будет в... | 14.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-14T14:54+0300
2025-02-14T14:54+0300
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МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Рынок сбережений в России после решения ЦБ сохранить ключевую ставку на уровне 21% "успокоится", а снижение ставок по вкладам в ближайшие месяцы будет в коридоре от 0,5 до 1 процентного пункта, сообщила пресс-служба ВТБ. Банк России по итогам заседания совета директоров в эту пятницу ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых. "Этот шаг приведет к дальнейшей стабилизации рынка, и в ближайшие месяцы ставки по вкладам в российских банках снизятся на 0,5-1 п.п.", - приводятся в сообщении слова зампредседателя правления ВТБ Георгия Горшкова. По оценке банка, ЦБ взял курс на сохранение уровня ключевой ставки – "пусть и высокого, но стабильного". "Если этот тренд сохранится, то успокоит рынок: ставки по розничным депозитам останутся на уровне 19-20% и обеспечат россиянам рекордную доходность по ним в этом году", - добавил Горшков. По последним данным ЦБ, средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков РФ, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам первой декады февраля 2025 года снизилась на 0,03 процентного пункта и достигла 21,44% годовых. В ВТБ считают, что рынок сбережений в России после традиционного сезонного оттока в начале года в феврале покажет рост – рыночный портфель рублевых средств физлиц должен превысить 54 триллиона рублей, а общий – приблизиться к 58 триллионам рублей. "ВТБ сохраняет свой прогноз на этот год по росту рынка на 11,8 триллиона рублей – пассивы физлиц превысят 68 триллионов рублей, поставив новый рекорд", - говорится в сообщении. Одним из основных драйверов роста, как полагают в банке, выступят полученные вкладчиками процентные доходы, которые в этом году составят около 9 триллионов рублей, а основной спрос придется на рублевые вклады. Сейчас вкладчики будут размещать свои средства преимущественно на сроки до полугода. При этом в настоящее время на депозиты до года приходится на рынке почти 94% объемов рублевых вкладов. В ближайшие месяцы банк не ожидает изменения этой тенденции. Что же касается сегмента розничного кредитования, то как полагают в банке, существенных корректировок ставок не произойдет, но объемы выдач продолжат сокращаться. По словам Горшкова, "по кредитам ставки в любом случае останутся экстремально высокими, и кредитная зима будет с нами еще долго". Пока ВТБ ожидает, что в 2025 году банки выдадут физлицам около 9,1 триллиона рублей – почти на 30% ниже, чем в 2024 году. Больше всего сократятся кредиты наличными и ипотека. Драйвером сегмента жилищных ссуд останутся госпрограммы - сегодня на них приходится 85-90% ипотеки. "ВТБ на текущий момент сохраняет ставки по своим розничным кредитам на прежнем уровне", - указывается в сообщении.
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финансы, банки, втб
Экономика, Финансы, Банки, ВТБ
Российские банки могут снизить ставки по вкладам после решения ЦБ по ставке
ВТБ: банки снизят ставки по вкладам на 0,5-1 п.п. после решения ЦБ по ставке
МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Рынок сбережений в России после решения ЦБ сохранить ключевую ставку на уровне 21% "успокоится", а снижение ставок по вкладам в ближайшие месяцы будет в коридоре от 0,5 до 1 процентного пункта, сообщила пресс-служба ВТБ.
Банк России по итогам заседания совета директоров в эту пятницу ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых. "Этот шаг приведет к дальнейшей стабилизации рынка, и в ближайшие месяцы ставки по вкладам в российских банках снизятся на 0,5-1 п.п.", - приводятся в сообщении слова зампредседателя правления ВТБ Георгия Горшкова.
По оценке банка, ЦБ взял курс на сохранение уровня ключевой ставки – "пусть и высокого, но стабильного". "Если этот тренд сохранится, то успокоит рынок: ставки по розничным депозитам останутся на уровне 19-20% и обеспечат россиянам рекордную доходность по ним в этом году", - добавил Горшков.
По последним данным ЦБ, средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков РФ, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам первой декады февраля 2025 года снизилась на 0,03 процентного пункта и достигла 21,44% годовых.
В ВТБ считают, что рынок сбережений в России после традиционного сезонного оттока в начале года в феврале покажет рост – рыночный портфель рублевых средств физлиц должен превысить 54 триллиона рублей, а общий – приблизиться к 58 триллионам рублей. "ВТБ сохраняет свой прогноз на этот год по росту рынка на 11,8 триллиона рублей – пассивы физлиц превысят 68 триллионов рублей, поставив новый рекорд", - говорится в сообщении.
Одним из основных драйверов роста, как полагают в банке, выступят полученные вкладчиками процентные доходы, которые в этом году составят около 9 триллионов рублей, а основной спрос придется на рублевые вклады. Сейчас вкладчики будут размещать свои средства преимущественно на сроки до полугода. При этом в настоящее время на депозиты до года приходится на рынке почти 94% объемов рублевых вкладов. В ближайшие месяцы банк не ожидает изменения этой тенденции.
Что же касается сегмента розничного кредитования, то как полагают в банке, существенных корректировок ставок не произойдет, но объемы выдач продолжат сокращаться. По словам Горшкова, "по кредитам ставки в любом случае останутся экстремально высокими, и кредитная зима будет с нами еще долго". Пока ВТБ ожидает, что в 2025 году банки выдадут физлицам около 9,1 триллиона рублей – почти на 30% ниже, чем в 2024 году. Больше всего сократятся кредиты наличными и ипотека. Драйвером сегмента жилищных ссуд останутся госпрограммы - сегодня на них приходится 85-90% ипотеки.
"ВТБ на текущий момент сохраняет ставки по своим розничным кредитам на прежнем уровне", - указывается в сообщении.
В Госдуме ожидают снижение ключевой ставки уже на следующем заседании ЦБ