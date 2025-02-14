https://1prime.ru/20250214/banki-854946792.html

Банки пока не планируют менять ставки по вкладам

Банки пока не планируют менять ставки по вкладам - 14.02.2025, ПРАЙМ

Банки пока не планируют менять ставки по вкладам

Российские банки после сохранения ключевой ставки ЦБ на уровне 21% не планируют менять доходность по вкладам в ближайшее время, дальнейшие же решения будут... | 14.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-14T18:07+0300

2025-02-14T18:07+0300

2025-02-14T18:08+0300

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МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Российские банки после сохранения ключевой ставки ЦБ на уровне 21% не планируют менять доходность по вкладам в ближайшее время, дальнейшие же решения будут зависеть от ситуации на рынке, выяснили РИА Новости, опросив кредитные организации. Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых - это является рекордным значением. "На данный момент ВТБ сохраняет ставки по своим накопительным продуктам, дальнейшие решения будут приняты исходя из конъюнктуры рынка", - сообщила пресс-служба банка. В "Почта банке" рассказали, что кредитная организация не планирует менять условия по сберегательным продуктам в ближайшее время. "Дальнейшее решение по уровню ставок будет зависеть от динамики "ключа", уровня инфляционных ожиданий и конъюнктуры рынка в целом", - отметил зампредседателя правления банка Алексей Охорзин. "Абсолют банк" также не собирается в ближайшие дни корректировать ставки. "Однако банк следит за ситуацией на рынке и при коррекции ставок по вкладам в сторону понижения также будет пересматривать условия по сберегательным продуктам", - заявил директор департамента розничных продуктов банка Виталий Костюкевич. Он пояснил, что последнее изменение ставок в "Абсолют банке" было 24 января. Банк понизил ставку на 0,25 процентного пункта по одному из вкладов, "следуя общему рыночному тренду на уменьшение доходности по вкладам". Тогда же ставки по вкладам снизил и Совкомбанк, рассказала его пресс-служба. "Дальнейшие решения будем принимать, ориентируясь на динамику портфеля и ситуацию на рынке", - указали в кредитной организации. "Новиком банк" пока не планирует менять условия по вкладам, при этом внимательно следит за рыночной конъюнктурой, отметили в пресс-службе банка, указав, что последнее изменение ставок происходило в конце ноября 2024 года. По данным ЦБ, средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков РФ, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам первой декады февраля 2025 года снизилась на 0,03 процентного пункта и достигла 21,44% годовых

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