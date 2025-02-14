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Мосбиржа проводит дискретный аукцион по ценным бумагам "СПБ биржи"
Мосбиржа проводит дискретный аукцион по ценным бумагам "СПБ биржи" - 14.02.2025, ПРАЙМ
Мосбиржа проводит дискретный аукцион по ценным бумагам "СПБ биржи"
Московская биржа проводит дискретный аукцион по дорожающим ценным бумагам "СПБ биржи" после роста их стоимости более чем на 20%, следует из сообщения торговой... | 14.02.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Московская биржа проводит дискретный аукцион по дорожающим ценным бумагам "СПБ биржи" после роста их стоимости более чем на 20%, следует из сообщения торговой площадки. "По состоянию на 12.08 текущая цена составила 213,8 рубля (Отклонение - 20,72%). Произошло повышение на 20% и более в течение 5 минут подряд текущей цены акций от цены закрытия предыдущего торгового дня (177,1 рубля). В Режиме основных торгов T+ будет проводиться дискретный аукцион (ДА) с 12.12. В остальных безадресных режимах торгов в период проведения ДА торги проводятся в соответствии с установленным регламентом", - говорится в сообщении. К 12.11 мск акции "СПБ биржи" дорожают на 19,97%, до 212,7 рубля. Окончание дискретного аукциона и возобновление торгов намечено на 12.42 мск. Дискретный аукцион применяется при отклонении текущей цены акции от цены закрытия предыдущего торгового дня более чем на 20% в течение 10 минут (5 минут по бумагам, не входящим в базу расчета индекса Московской биржи). Сессия дискретных аукционов состоит из трех аукционов по 10 минут. По истечении 30 минут с начала аукциона торги возобновляются в обычном режиме. В течение торгового дня по одной бумаге может проводиться не более двух дискретных аукционов (для бумаг, не входящих в состав индекса Московской биржи, количество не ограничено).
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рынки, торги, акции, москва
Экономика, Рынки, Торги, Акции, МОСКВА
Мосбиржа проводит дискретный аукцион по ценным бумагам "СПБ биржи"
Московская биржа устраивает дискретный аукцион по ценным бумагам "СПБ биржи"
МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Московская биржа проводит дискретный аукцион по дорожающим ценным бумагам "СПБ биржи" после роста их стоимости более чем на 20%, следует из сообщения торговой площадки.
"По состоянию на 12.08 текущая цена составила 213,8 рубля (Отклонение - 20,72%). Произошло повышение на 20% и более в течение 5 минут подряд текущей цены акций от цены закрытия предыдущего торгового дня (177,1 рубля). В Режиме основных торгов T+ будет проводиться дискретный аукцион (ДА) с 12.12. В остальных безадресных режимах торгов в период проведения ДА торги проводятся в соответствии с установленным регламентом", - говорится в сообщении.
К 12.11 мск акции "СПБ биржи" дорожают на 19,97%, до 212,7 рубля.
Окончание дискретного аукциона и возобновление торгов намечено на 12.42 мск.
Дискретный аукцион применяется при отклонении текущей цены акции от цены закрытия предыдущего торгового дня более чем на 20% в течение 10 минут (5 минут по бумагам, не входящим в базу расчета индекса Московской биржи). Сессия дискретных аукционов состоит из трех аукционов по 10 минут. По истечении 30 минут с начала аукциона торги возобновляются в обычном режиме. В течение торгового дня по одной бумаге может проводиться не более двух дискретных аукционов (для бумаг, не входящих в состав индекса Московской биржи, количество не ограничено).
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