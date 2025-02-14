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В подполье сообщили о попытке Зеленского сорвать переговоры России и США
В подполье сообщили о попытке Зеленского сорвать переговоры России и США - 14.02.2025, ПРАЙМ
В подполье сообщили о попытке Зеленского сорвать переговоры России и США
Владимир Зеленский пытается сорвать переговоры России и США после разговора двух лидеров с помощью провокации с Чернобыльской АЭС. Об этом сообщил в беседе с... | 14.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-14T13:23+0300
2025-02-14T13:23+0300
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ДОНЕЦК, 14 фев - ПРАЙМ. Владимир Зеленский пытается сорвать переговоры России и США после разговора двух лидеров с помощью провокации с Чернобыльской АЭС. Об этом сообщил в беседе с РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев. В день Мюнхенской конференции по безопасности в сеть выложили видео удара беспилотника по саркофагу Чернобыльской АЭС. По заявлениям украинских СМИ, он был нанесен ударным дроном. Зеленский попытался обвинить Россию, однако не привел никаких доказательств. "Зеленскому и его британским владельцам крайне срочно нужно прекратить общение Трампа с Путиным, хотя бы на время. И как раз... можно поднять крики с ложными обвинениями России в ядерной угрозе на Мюнхенской конференции по безопасности", - заявил Лебедев информационному агентству. По словам координатора, Киеву такая провокация нужна для продолжения войны. Сейчас главная задача Зеленского – чтобы США продолжили финансировать военное снабжение Украины.
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россия, рф, владимир зеленский
Политика, РОССИЯ, РФ, Владимир Зеленский
В подполье сообщили о попытке Зеленского сорвать переговоры России и США
Лебедев: Зеленский пытается сорвать переговоры обвинением РФ в ядерной угрозе
ДОНЕЦК, 14 фев - ПРАЙМ. Владимир Зеленский пытается сорвать переговоры России и США после разговора двух лидеров с помощью провокации с Чернобыльской АЭС. Об этом сообщил в беседе с РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.
В день Мюнхенской конференции по безопасности в сеть выложили видео удара беспилотника по саркофагу Чернобыльской АЭС. По заявлениям украинских СМИ, он был нанесен ударным дроном. Зеленский попытался обвинить Россию, однако не привел никаких доказательств.
"Зеленскому и его британским владельцам крайне срочно нужно прекратить общение Трампа с Путиным, хотя бы на время. И как раз... можно поднять крики с ложными обвинениями России в ядерной угрозе на Мюнхенской конференции по безопасности", - заявил Лебедев информационному агентству.
По словам координатора, Киеву такая провокация нужна для продолжения войны. Сейчас главная задача Зеленского – чтобы США продолжили финансировать военное снабжение Украины.
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