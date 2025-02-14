https://1prime.ru/20250214/chaes-854934822.html

В подполье сообщили о попытке Зеленского сорвать переговоры России и США

В подполье сообщили о попытке Зеленского сорвать переговоры России и США - 14.02.2025, ПРАЙМ

В подполье сообщили о попытке Зеленского сорвать переговоры России и США

Владимир Зеленский пытается сорвать переговоры России и США после разговора двух лидеров с помощью провокации с Чернобыльской АЭС. Об этом сообщил в беседе с... | 14.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-14T13:23+0300

2025-02-14T13:23+0300

2025-02-14T13:30+0300

политика

россия

рф

владимир зеленский

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ДОНЕЦК, 14 фев - ПРАЙМ. Владимир Зеленский пытается сорвать переговоры России и США после разговора двух лидеров с помощью провокации с Чернобыльской АЭС. Об этом сообщил в беседе с РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев. В день Мюнхенской конференции по безопасности в сеть выложили видео удара беспилотника по саркофагу Чернобыльской АЭС. По заявлениям украинских СМИ, он был нанесен ударным дроном. Зеленский попытался обвинить Россию, однако не привел никаких доказательств. "Зеленскому и его британским владельцам крайне срочно нужно прекратить общение Трампа с Путиным, хотя бы на время. И как раз... можно поднять крики с ложными обвинениями России в ядерной угрозе на Мюнхенской конференции по безопасности", - заявил Лебедев информационному агентству. По словам координатора, Киеву такая провокация нужна для продолжения войны. Сейчас главная задача Зеленского – чтобы США продолжили финансировать военное снабжение Украины.

https://1prime.ru/20250214/tramp-854921044.html

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россия, рф, владимир зеленский