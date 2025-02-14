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Экономист объяснил, когда доллар вернётся к росту - 14.02.2025, ПРАЙМ
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Экономист объяснил, когда доллар вернётся к росту
Экономист объяснил, когда доллар вернётся к росту - 14.02.2025, ПРАЙМ
Экономист объяснил, когда доллар вернётся к росту
Текущее укрепление рубля к доллару – временное явление: ближе ко второму кварталу ситуация развернется, а нашу нацвалюту ждут новые испытания, рассказал... | 14.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-14T02:02+0300
2025-02-14T02:02+0300
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МОСКВА, 14 фев – ПРАЙМ. Текущее укрепление рубля к доллару – временное явление: ближе ко второму кварталу ситуация развернется, а нашу нацвалюту ждут новые испытания, рассказал агентству "Прайм" руководитель департамента поддержки клиентов и продаж "Альфа-Форекс" Александр Шнейдерман."Рубль начал укрепляться с начала января на эффекте жесткой денежно-кредитной политики Банка России. Падение доллара ниже психологической отметки 100 рублей по итогам месяца сохранило инерцию его ослабления благодаря росту оптимизма участников рынка вокруг геополитической обстановки в мире - налаживанию отношений между США и Россией", - напомнил он.В конце этой недели доллар резко просел к рублю благодаря сокращению геополитической премии за риск на фоне оптимизма по поводу улучшения отношений между США и Россией после беседы Владимира Путина и Дональда Трампа. На внебиржевых торгах в четверг рубль укреплялся до 88,5 за доллар впервые с сентября прошлого года.При этом основную фундаментальную поддержку национальной валюте по-прежнему оказывает жесткая денежно-кредитная политика Банка России. С большой долей вероятности регулятор сохранит текущую ключевую ставку в 21% на заседании в пятницу.На ближайшую перспективу движение котировок на рынке в первую очередь определяется балансом спроса и предложения, который зависит от множества факторов, поэтому определить, когда произойдет разворот тренда, заранее невозможно. Для этого рынку необходимо завершить текущую тенденцию и сфокусироваться на предстоящих негативных факторах, полагает Шнейдерман.К рискам он относит сокращение баланса внешней торговли страны, что станет очевидно ко второму кварталу. При прочих равных вероятно закрепление курса доллара в границах 90-100 рублей.Давать оценку перспектив годовой динамики курсов валют в текущих волатильных условиях преждевременно. Вряд ли ещё в начале года участники рынка ожидали доллар по 89 и 90 рублей. Теперь это реальность на рынке Форекс, заключил специалист.
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курсы валют, рынки, финансы, владимир путин, дональд трамп, банк россии
Курсы валют, Рынки, Финансы, Владимир Путин, Дональд Трамп, Банк России
02:02 14.02.2025
 
Экономист объяснил, когда доллар вернётся к росту

Эксперт Шнейдерман: укрепление рубля к доллару может "сдуться" ко 2 кварталу

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкКурсы валют в Москве
Курсы валют в Москве - ПРАЙМ, 1920, 14.02.2025
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 14 фев – ПРАЙМ. Текущее укрепление рубля к доллару – временное явление: ближе ко второму кварталу ситуация развернется, а нашу нацвалюту ждут новые испытания, рассказал агентству "Прайм" руководитель департамента поддержки клиентов и продаж "Альфа-Форекс" Александр Шнейдерман.
"Рубль начал укрепляться с начала января на эффекте жесткой денежно-кредитной политики Банка России. Падение доллара ниже психологической отметки 100 рублей по итогам месяца сохранило инерцию его ослабления благодаря росту оптимизма участников рынка вокруг геополитической обстановки в мире - налаживанию отношений между США и Россией", - напомнил он.
В конце этой недели доллар резко просел к рублю благодаря сокращению геополитической премии за риск на фоне оптимизма по поводу улучшения отношений между США и Россией после беседы Владимира Путина и Дональда Трампа. На внебиржевых торгах в четверг рубль укреплялся до 88,5 за доллар впервые с сентября прошлого года.
Знак доллара - ПРАЙМ, 1920, 13.02.2025
Эксперты оценили возможность закрепления курса ниже 90 рублей за доллар
Вчера, 12:56
При этом основную фундаментальную поддержку национальной валюте по-прежнему оказывает жесткая денежно-кредитная политика Банка России. С большой долей вероятности регулятор сохранит текущую ключевую ставку в 21% на заседании в пятницу.
На ближайшую перспективу движение котировок на рынке в первую очередь определяется балансом спроса и предложения, который зависит от множества факторов, поэтому определить, когда произойдет разворот тренда, заранее невозможно. Для этого рынку необходимо завершить текущую тенденцию и сфокусироваться на предстоящих негативных факторах, полагает Шнейдерман.
К рискам он относит сокращение баланса внешней торговли страны, что станет очевидно ко второму кварталу. При прочих равных вероятно закрепление курса доллара в границах 90-100 рублей.
Давать оценку перспектив годовой динамики курсов валют в текущих волатильных условиях преждевременно. Вряд ли ещё в начале года участники рынка ожидали доллар по 89 и 90 рублей. Теперь это реальность на рынке Форекс, заключил специалист.
 
Курсы валютРынкиФинансыВладимир ПутинДональд ТрампБанк России
 
 
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