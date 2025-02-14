https://1prime.ru/20250214/dollar-854930886.html
Внебиржевой курс доллара с утра колеблется около 90 рублей
Внебиржевой курс доллара с утра колеблется около 90 рублей - 14.02.2025, ПРАЙМ
Внебиржевой курс доллара с утра колеблется около 90 рублей
Расчетный курс доллара, который является ориентиром для внебиржевого рынка, утром в пятницу колеблется вокруг уровня 90 рублей, следует из данных торгов. | 14.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-14T11:31+0300
2025-02-14T11:31+0300
2025-02-14T11:31+0300
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МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Расчетный курс доллара, который является ориентиром для внебиржевого рынка, утром в пятницу колеблется вокруг уровня 90 рублей, следует из данных торгов. К 11.22 мск доллар дешевел на 37 копеек относительно предыдущего закрытия - до 89,15 рубля. Диапазон колебаний с утра составляет 88,73-90,26 рубля. После приостановки торгов долларом на Московской бирже летом прошлого года по-настоящему репрезентативным для рубля является только курс юаня, биржевые торги по которому идут с 10.00 до 19.00 мск. Именно в эти часы возможен расчет курса доллара через курс доллара к юаню на форексе и курс юаня к рублю на Мосбирже. Именно этот кросс-курс и является главным ориентиром для внебиржевых торгов американской валютой за рубли.
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рынки, торги, мосбиржа
Экономика, Рынки, Торги, Мосбиржа
Внебиржевой курс доллара с утра колеблется около 90 рублей
Расчетный курс доллара утром в пятницу колеблется вокруг уровня 90 рублей
МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Расчетный курс доллара, который является ориентиром для внебиржевого рынка, утром в пятницу колеблется вокруг уровня 90 рублей, следует из данных торгов.
К 11.22 мск доллар дешевел на 37 копеек относительно предыдущего закрытия - до 89,15 рубля.
Диапазон колебаний с утра составляет 88,73-90,26 рубля.
После приостановки торгов долларом на Московской бирже летом прошлого года по-настоящему репрезентативным для рубля является только курс юаня, биржевые торги по которому идут с 10.00 до 19.00 мск. Именно в эти часы возможен расчет курса доллара через курс доллара к юаню на форексе и курс юаня к рублю на Мосбирже. Именно этот кросс-курс и является главным ориентиром для внебиржевых торгов американской валютой за рубли.
Экономист объяснил, когда доллар вернётся к росту