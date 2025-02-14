https://1prime.ru/20250214/dollar-854948374.html
Доллар слабеет к евро и иене
Доллар слабеет к евро и иене - 14.02.2025, ПРАЙМ
Доллар слабеет к евро и иене
Курс доллара снижается к евро и иене на ослаблении влияния на американскую валюту новостей относительно торговой политики США, свидетельствуют данные торгов и... | 14.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-14T18:53+0300
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МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Курс доллара снижается к евро и иене на ослаблении влияния на американскую валюту новостей относительно торговой политики США, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 18.20 мск курс евро к доллару увеличивался до 1,0502 доллара с 1,0466 доллара за евро на прошлом закрытии. Курс доллара к иене в то же время сокращался до 152,31 иены с уровня прошлого закрытия в 152,82 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,35% - до 106,69 пункта. Мировые инвесторы оценивают новости относительно импортных пошлин со стороны США и их влияние на курс местной валюты. Ранее Европейская комиссия раскритиковала торговую политику президента США Дональда Трампа, основанную на принципе "взаимности", и назвала ее "шагом в неправильном направлении". "Объем новостей о пошлинах вырос, что и следовало ожидать, но влияние этих новостей на доллар снижается", - сказал агентству Блумберг глава отдела макростратегий State Street Global Markets Майкл Меткалф (Michael Metcalfe). Трамп 1 февраля заявил, что введет импортные пошлины против товаров из Европейского союза, поскольку Брюссель "ужасно" относится к Вашингтону. Американский президент в понедельник подписал указ о введении пошлин в размере 25% на все поставки в страну стали и алюминия. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во вторник заявила, что в ЕС сожалеют о принятии такого решения Соединенными Штатами, и пригрозила ответными мерами, которые будут "жесткими и пропорциональными".
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курсы валют, доллар, евро, иена
Экономика, курсы валют, доллар, евро, иена
Доллар слабеет к евро и иене
Доллар слабеет к евро и иене на снижении влияния новостей по торговой политике США
МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Курс доллара снижается к евро и иене на ослаблении влияния на американскую валюту новостей относительно торговой политики США, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.
По состоянию на 18.20 мск курс евро к доллару увеличивался до 1,0502 доллара с 1,0466 доллара за евро на прошлом закрытии. Курс доллара к иене в то же время сокращался до 152,31 иены с уровня прошлого закрытия в 152,82 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,35% - до 106,69 пункта.
Мировые инвесторы оценивают новости относительно импортных пошлин со стороны США и их влияние на курс местной валюты. Ранее Европейская комиссия раскритиковала торговую политику президента США Дональда Трампа, основанную на принципе "взаимности", и назвала ее "шагом в неправильном направлении".
"Объем новостей о пошлинах вырос, что и следовало ожидать, но влияние этих новостей на доллар снижается", - сказал агентству Блумберг глава отдела макростратегий State Street Global Markets Майкл Меткалф (Michael Metcalfe).
Трамп 1 февраля заявил, что введет импортные пошлины против товаров из Европейского союза, поскольку Брюссель "ужасно" относится к Вашингтону. Американский президент в понедельник подписал указ о введении пошлин в размере 25% на все поставки в страну стали и алюминия. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во вторник заявила, что в ЕС сожалеют о принятии такого решения Соединенными Штатами, и пригрозила ответными мерами, которые будут "жесткими и пропорциональными".
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