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В ГД внесен проект о включении сведений о долевой собственности в ЕГРН

В ГД внесен проект о включении сведений о долевой собственности в ЕГРН - 14.02.2025, ПРАЙМ

В ГД внесен проект о включении сведений о долевой собственности в ЕГРН

Правительство РФ внесло в ГД законопроект о включении в ЕГРН сведений о долевом характере собственности для защиты интересов людей, у которых есть имущество,... | 14.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-14T21:23+0300

2025-02-14T21:23+0300

2025-02-14T21:23+0300

недвижимость

егрн

госдума

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МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Правительство РФ внесло в ГД законопроект о включении в ЕГРН сведений о долевом характере собственности для защиты интересов людей, у которых есть имущество, находящееся в долевой собственности, законопроект доступен в думской базе данных. "Проект федерального закона "О внесении изменений в статьи 247 и 259 части первой, статьи 689 и 700 части второй и статью 1137 части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации" разработан в целях установления возможности внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений об установлении, изменении, о прекращении порядка владения и пользования недвижимым имуществом, находящимся в общей долевой собственности, на основании соглашения, заключенного участниками долевой собственности, либо в случае недостижения согласия - по заявлению любого участника общей долевой собственности на основании решения суда", - сказано в пояснительной записке к законопроекту. Кроме того, законопроектом предусматривается осуществление государственной регистрации договора безвозмездного пользования объектами недвижимого имущества. "Законопроектом предусматривается осуществление государственной регистрации договора безвозмездного пользования объектами недвижимого имущества", - сказано в пояснительной записке к законопроекту.

https://1prime.ru/20250107/utechka-854070863.html

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