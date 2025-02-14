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В ГД внесен проект о включении сведений о долевой собственности в ЕГРН - 14.02.2025, ПРАЙМ
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В ГД внесен проект о включении сведений о долевой собственности в ЕГРН
В ГД внесен проект о включении сведений о долевой собственности в ЕГРН - 14.02.2025, ПРАЙМ
В ГД внесен проект о включении сведений о долевой собственности в ЕГРН
Правительство РФ внесло в ГД законопроект о включении в ЕГРН сведений о долевом характере собственности для защиты интересов людей, у которых есть имущество,... | 14.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-14T21:23+0300
2025-02-14T21:23+0300
недвижимость
егрн
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МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Правительство РФ внесло в ГД законопроект о включении в ЕГРН сведений о долевом характере собственности для защиты интересов людей, у которых есть имущество, находящееся в долевой собственности, законопроект доступен в думской базе данных. "Проект федерального закона "О внесении изменений в статьи 247 и 259 части первой, статьи 689 и 700 части второй и статью 1137 части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации" разработан в целях установления возможности внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений об установлении, изменении, о прекращении порядка владения и пользования недвижимым имуществом, находящимся в общей долевой собственности, на основании соглашения, заключенного участниками долевой собственности, либо в случае недостижения согласия - по заявлению любого участника общей долевой собственности на основании решения суда", - сказано в пояснительной записке к законопроекту. Кроме того, законопроектом предусматривается осуществление государственной регистрации договора безвозмездного пользования объектами недвижимого имущества. "Законопроектом предусматривается осуществление государственной регистрации договора безвозмездного пользования объектами недвижимого имущества", - сказано в пояснительной записке к законопроекту.
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егрн, госдума
Недвижимость, ЕГРН, Госдума
21:23 14.02.2025
 
В ГД внесен проект о включении сведений о долевой собственности в ЕГРН

В Госдуму внесен проект о включении сведений о долевой собственности в ЕГРН

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ в Москве.
Здание Государственной Думы РФ в Москве. - ПРАЙМ, 1920, 14.02.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Правительство РФ внесло в ГД законопроект о включении в ЕГРН сведений о долевом характере собственности для защиты интересов людей, у которых есть имущество, находящееся в долевой собственности, законопроект доступен в думской базе данных.
"Проект федерального закона "О внесении изменений в статьи 247 и 259 части первой, статьи 689 и 700 части второй и статью 1137 части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации" разработан в целях установления возможности внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений об установлении, изменении, о прекращении порядка владения и пользования недвижимым имуществом, находящимся в общей долевой собственности, на основании соглашения, заключенного участниками долевой собственности, либо в случае недостижения согласия - по заявлению любого участника общей долевой собственности на основании решения суда", - сказано в пояснительной записке к законопроекту.
Кроме того, законопроектом предусматривается осуществление государственной регистрации договора безвозмездного пользования объектами недвижимого имущества.
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"Законопроектом предусматривается осуществление государственной регистрации договора безвозмездного пользования объектами недвижимого имущества", - сказано в пояснительной записке к законопроекту.
 
НедвижимостьЕГРНГосдума
 
 
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