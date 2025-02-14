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В ГД внесен проект о включении сведений о долевой собственности в ЕГРН
В ГД внесен проект о включении сведений о долевой собственности в ЕГРН - 14.02.2025, ПРАЙМ
В ГД внесен проект о включении сведений о долевой собственности в ЕГРН
Правительство РФ внесло в ГД законопроект о включении в ЕГРН сведений о долевом характере собственности для защиты интересов людей, у которых есть имущество,... | 14.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-14T21:23+0300
2025-02-14T21:23+0300
2025-02-14T21:23+0300
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МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Правительство РФ внесло в ГД законопроект о включении в ЕГРН сведений о долевом характере собственности для защиты интересов людей, у которых есть имущество, находящееся в долевой собственности, законопроект доступен в думской базе данных. "Проект федерального закона "О внесении изменений в статьи 247 и 259 части первой, статьи 689 и 700 части второй и статью 1137 части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации" разработан в целях установления возможности внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений об установлении, изменении, о прекращении порядка владения и пользования недвижимым имуществом, находящимся в общей долевой собственности, на основании соглашения, заключенного участниками долевой собственности, либо в случае недостижения согласия - по заявлению любого участника общей долевой собственности на основании решения суда", - сказано в пояснительной записке к законопроекту. Кроме того, законопроектом предусматривается осуществление государственной регистрации договора безвозмездного пользования объектами недвижимого имущества. "Законопроектом предусматривается осуществление государственной регистрации договора безвозмездного пользования объектами недвижимого имущества", - сказано в пояснительной записке к законопроекту.
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егрн, госдума
Недвижимость, ЕГРН, Госдума
В ГД внесен проект о включении сведений о долевой собственности в ЕГРН
В Госдуму внесен проект о включении сведений о долевой собственности в ЕГРН
МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Правительство РФ внесло в ГД законопроект о включении в ЕГРН сведений о долевом характере собственности для защиты интересов людей, у которых есть имущество, находящееся в долевой собственности, законопроект доступен в думской базе данных.
"Проект федерального закона "О внесении изменений в статьи 247 и 259 части первой, статьи 689 и 700 части второй и статью 1137 части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации" разработан в целях установления возможности внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений об установлении, изменении, о прекращении порядка владения и пользования недвижимым имуществом, находящимся в общей долевой собственности, на основании соглашения, заключенного участниками долевой собственности, либо в случае недостижения согласия - по заявлению любого участника общей долевой собственности на основании решения суда", - сказано в пояснительной записке к законопроекту.
Кроме того, законопроектом предусматривается осуществление государственной регистрации договора безвозмездного пользования объектами недвижимого имущества.
Росреестр опроверг сообщения об утечке данных из ЕГРН
"Законопроектом предусматривается осуществление государственной регистрации договора безвозмездного пользования объектами недвижимого имущества", - сказано в пояснительной записке к законопроекту.